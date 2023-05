Önce oy sonra nikah

Stuttgart Konsolosluğu’nda oylarını kullanan Abdurrahman Bağcı ve Aylin Bağcı çifti, “Önce vatan sonra aşk dedik. Oyumuzu kullandık, hatta şu an düğünümüze geç kaldık. Devletimizin istikrarı, milletimizin refahı bizim için çok önemli. Bu doğrultuda oyumuzu kullandık. Tercihimiz her daim Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana. Biz ona her zaman çok güveniyoruz” dedi.