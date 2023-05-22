Önce oy sonra nikah

İkinci tura kalan Cumhur-başkanı seçimi için sandıklara akın eden gurbetçilerden renkli görüntüler de geldi. Nikah tarihleri oy verme zamanına denk gelen bazı çiftler, gelinlik damatlık kıyafetleriyle, önce oy kullandı ardından nikah masasına oturdu.

DÜĞÜNÜMÜZE GEÇ KALDIK

Stuttgart Konsolosluğu’nda oylarını kullanan Abdurrahman Bağcı ve Aylin Bağcı çifti, “Önce vatan sonra aşk dedik. Oyumuzu kullandık, hatta şu an düğünümüze geç kaldık. Devletimizin istikrarı, milletimizin refahı bizim için çok önemli. Bu doğrultuda oyumuzu kullandık. Tercihimiz her daim Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana. Biz ona her zaman çok güveniyoruz” dedi.

ÇİFTE MUTLULUK YAŞIYORUZ

Muhammet Onur Vural ve Elmas Vural çifti ise çifte mutluluk yaşadıklarını belirterek, “En mutlu günümüzde vatanımız için oy kullanmaya geldik. Gönül 14 Mayıs’ta ilk turda Cumhurbaşkanı’mızın kazanmasını isterdi ama yine de kazanacağımızı düşünüyoruz. Bugün bizim düğün günümüz olduğu halde eşim ve ben oy kullanmamayı aklımızın ucundan dahi geçirmedik. Çünkü oy kullanmak vatani bir görevdir öne onu yerine getirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz” şeklinde konuştu.







