Bizi namerde muhtaç etme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kente girişi sırasında halk yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlar “Oyumuz Erdoğan’a” sloganları attı. Erdoğan’ın aracının önüne gelen vatandaşlar, üzerinde “Namerdin suyu bulanık akar, aktığı yerleri sel olur yıkar, iyilik etmeden başına kakar, işte böylesine muhtaç etme bizi” yazan pankartı açtı. Erdoğan’ı gören depremzedeler arasında mutluluktan ağlayanlar oldu. Vatandaşlar, 14 Mayıs seçimleri sonrası CHP tarafından yapılan beddua, tehdit ve hakaretler nedeniyle çok kırıldıklarını ve bu vicdansız yorumları yapanlara muhtaç olmak istemediklerini belirtti. Binlerce kişi Erdoğan’ı beklerken Millet İttifakı ve terör destekçileri aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Oy yoksa hizmet yok diyen onlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs sonrasında ilk ziyaretlerini deprem bölgesine yaptı. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi karşısında kurulan K2B Konteyner Kenti’ni ziyaret eden Erdoğan’ın gündeminde seçim sonrasında depremzedelere yönelik yapılan hakaretler vardı.

BUNU NASIL SÖYLERSİN?

“Adıyaman ile aramızda kalpten kalbe giden bir yol var” diyen Erdoğan, “Kem gözler, bunu hiçbir zaman göremediler. Millete tepeden bakanlar, bunu hiçbir zaman anlayamadılar. 50 bin deprem şehidimize Bay bay Kemal’in takımı nasıl baktı? Bütün deprem bölgesiyle ilgili, ‘Bundan sonra size bir şey yok.’ Bu ifade kullanılır mı, nasıl bunu söylersin? Siz olsanız da olmasınız da Bay bay Kemal, evelallah devletimiz kardeşlerinin yanındadır” dedi.

İÇLERİNDEKİ KİBİR ORTAYA DÖKÜLDÜ

Siyasi tercihinden dolayı depremzedeleri linç eden, aşağılayanların bu durumu hiçbir zaman kavrayamadığını söyleyen Erdoğan, “CHP zihniyetinin temsilcileri, sorunu, kendilerinde aramak yerine insanımızı suçladılar. Milletle irtibatlarını güçlendirmek yerine, ‘makarnacı, kömürcüdiyerek insanımızı tahkir ettiler. ‘Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?’ diyerek içlerindeki kibri ortaya döktüler. Çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950’den beri bu kötü huylarından maalesef vazgeçmediler” diye konuştu.

KENDİLERİNİ HESABA ÇEKMİYORLAR

Benzer yaftalamaların bugün de devam ettiğini bildiren Erdoğan, şunları ifade etti: “Sandıkta tecelli eden iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza ‘cahil’ diyorlar, ‘Yeterince gelişmemiş’ diyorlar, ‘Oylarını sattılar’ iftirası atıyorlar. Her türlü hakareti ediyorlar, her türlü densizliği, edepsizliği sergiliyorlar ama bir kez olsun ‘Biz nerede yanlış yaptık’ sorusunu sormuyorlar. Milletin gönlünü kazanmak yerine halen tehdit diline sarılarak, korkutma siyaseti yaparak insanımızın oyunu alabileceklerini düşünüyorlar.”

MENFAATÇİ KENDİLERİDİR

“Zihniyetleri 73 yıldır hiç değişmedi.Bunu 14 Mayıs seçimlerinden sonraki tavırlarıyla bir kez daha ispatladılar. Bunların Adıyaman’a, deprem bölgesine, başka şehirlere göç eden depremzedelerimize baktıkça gördükleri, kendi yansımalarıdır. ‘Cahil’ kendileridir. ‘Menfaatçi’ kendileridir. ‘Oy yoksa hizmet yok’ diyen kendileridir. Vatandaşlarımızı ayrıştıran kendileridir. İnsanlarımızı kutuplaştıran kendileridir. Mahalle baskısıyla gençlerimizi yıldıran kendileridir. Sırf destek vermediği için sanatçısından depremzedesine herkese her türlü kötülüğü yapan kendileridir. Milletimiz bunları kaç defa sandığa gömerse gömsün, bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar. İstiyorlar ki bunlar ne yaparsa yapsın, insanlar gelip önlerinde diz çöksün. İstiyorlar ki bunlar kimi aday gösterirse, millet gidip ‘tıpış tıpış’ oy versin. Yok öyle yağma.”











