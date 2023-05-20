Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cahil de menfaatçi de kendileridir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da K2B Konteyner Kent’te vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

CHP milletle irtibatını kuvvetlendirmek yerine; makarnacı, kömürcü, gerici, yobaz, takunyalı, bidon kafalı diyerek insanımızı tahkir etti.

Siyasi tercihinden dolayı depremzedeleri linç edenler bunu hiçbir zaman kavrayamadılar. Makarnacı, bidon kafalı diyerek insanımızı tahkir ettiler. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi dediler. Bu insanları aşağılamayı tercih ettiler. 1950'den beri bu kötü huylarından maalesef vazgeçmediler. İnsanlarımıza 'cahil' diyorlar. Oylarını sattılar iftirası atıyorlar. Hatta gazete manşetlerinden küstah bir şekilde 'milletin karnı Togg'muş' diyorlar. Bir kez olsun biz nerede yanlış yaptık sorusunu kendilerine sormuyorlar.









Cahil de, menfaatçi de kendileridir. Oy yoksa hizmet yok diyen kendileridir. Mahalle baskısı ile gençlerimizi yıldıran kendileridir. Destek vermedi diye, sanatçısından depremzedesine kötülük yapan kendileridir. Bunlar ne yaparsa yapsın.

Bunlar kimi aday gösterirlerse, istiyorlar ki millet gidip tıpış tıpış oy versin. Yok öyle yağma. Sırf karşı tarafın egosu tatmin olsun diye bu millet her adaya oy vermez. Milletin desteğini, takdirini kazanacaksın. İnsanlara umut ve güven aşılayacaksın. Bunların hiçbirini yapmadan sandıktan çıkmayı beklemek ekmeden biçmeyi beklemek gibidir. Kaç defa denersen dene sonuç alamazsın. CHP Genel Başkanı'nın durumu da buna benziyor. her seferinde aynı şeyi yaparak, farklı sonuçlar bekliyor. Biz ülkemize eser kazandırmanın mücadelesini veriyoruz.









Evi kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturana kadar çalışacağız. Amacımız, ekim-kasım gibi kalıcı konut teslimine başlamaktır.