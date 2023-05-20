Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile alakalı paylaşımlarını kaldırdı

Ankara Kahramankazan'daki bir sokak röportajında CHP'li vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dedikleri dikkat topladı. Sokakta kendisine mikrofon uzatılan kişi, yirmi senedir CHP'li olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir liderin bu saatten sonra gelmeyeceğini söyledi. Muhabirin, "Ama nasıl, Hem CHP'liyim diyorsunuz, hem Erdoğan diyorsunuz?" sorusuna ise, PKK ile kol kola gezenlerle işi olmayacağının altını çizerek, "Ben yirmi sene CHP'nin hem üyesiydim hem Kızılcıhamam ilçede yönetim kurulundaydım. Ama bu PKK ile kol kola gezdiği için, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorum. Bu ülkeyi feraha çıkaracaksa yine Tayyip Erdoğan çıkarır." Yirmi yıldır CHP üyesi olan vatandaşın röportajdaki söz sözleri ise "Cenab-ı Allah Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.