|
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile alakalı paylaşımlarını kaldırdı

Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde yaşadığı hezimetin ardından değişim peşinde. Kılıçdaroğlu, son olarak kendisine yeni bir başdanışman göreve getirdi. Avukat Cevdet Nasıranlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni başdanışmanı oldu. Ancak Cevdet Nasıranlı’nın sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyici paylaşımları ortaya çıktı. Cevdet Nasıranlı, bu paylaşımların ayyuka çıkmasının ardından teker teker hepsini kaldırdı.

08:35 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu ve yeni başdanışmanı Avukat Cevdet Nasıranlı'nın sildiği sosyal medya paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu ve yeni başdanışmanı Avukat Cevdet Nasıranlı'nın sildiği sosyal medya paylaşımı


Türkiye’nin seçimini yaptığı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AK Parti’nin gerisinde kalan CHP’de değişim rüzgarları esiyor. Avukat Cevdet Nasıranlı bu süreçte Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni başdanışmanı olarak göreve geldi. Nasıranlı’nın danışmanlık görevine geldikten sonra, sosyal medya hesabında eskiden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanının sonradan sildiği içerikler ise şunlar:


“Erdoğan, Kürtlerden, Alevilere, Romanlara, Gayrimüslimlere, Kadınlara kadar Cumhuriye tarihi boyunca, ötekileştirilmiş bütün kesimleri merkeze taşıyarak yüz yıllık antidemokratik ezberi bozmak konusunda bir devrim yaptı.”
“O halkın, bizim adamımız. O uzun adam halkın temsilcisi.”
“Senaryoları bozan Recep Tayyip Erdoğan.”
“Gezide başarılamayanlar bugün Kürtler üzerinden başarılmak isteniyor.”

“Erdoğan liderliğindeki Türkiye’yi izlemeye devam...”








Yirmi yıllık CHP üyesinden yaylım ateşi: Kılıçdaroğlu PKK ile kol kola gezdiği için onu tanımıyorum vatansız bir adam o
Yirmi yıllık CHP üyesinden yaylım ateşi: Kılıçdaroğlu PKK ile kol kola gezdiği için onu tanımıyorum vatansız bir adam o

Ankara Kahramankazan'daki bir sokak röportajında CHP'li vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dedikleri dikkat topladı. Sokakta kendisine mikrofon uzatılan kişi, yirmi senedir CHP'li olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir liderin bu saatten sonra gelmeyeceğini söyledi. Muhabirin, "Ama nasıl, Hem CHP'liyim diyorsunuz, hem Erdoğan diyorsunuz?" sorusuna ise, PKK ile kol kola gezenlerle işi olmayacağının altını çizerek, "Ben yirmi sene CHP'nin hem üyesiydim hem Kızılcıhamam ilçede yönetim kurulundaydım. Ama bu PKK ile kol kola gezdiği için, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorum. Bu ülkeyi feraha çıkaracaksa yine Tayyip Erdoğan çıkarır." Yirmi yıldır CHP üyesi olan vatandaşın röportajdaki söz sözleri ise "Cenab-ı Allah Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim2023
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 18. Bölüm Fragmanı