İngiliz medyasından dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Erdoğan’a benzemeye çalışıyor
Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçları dünyanın gündemindeki yerini koruyor. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. Tur öncesi Batı medyası her kanaldan seçim analizi yaptı. Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yenilgisi de yine Batı medyasının gündeminde. İngiliz yayın kuruluşu Financial Times da dikkat çeken bir Kılıçdaroğlu analizi yaptı.
“Erdoğan’a benzemeye çalışıyor”
Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun giderek daha karanlık bir söylem benimsediğine yer verdi. İlk turdaki seçim kampanyasının başarısız olduğunu vurgulayan İngiliz gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a benzemeye çalıştığına dikkat çekti.