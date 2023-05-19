İngiliz medyasından dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Erdoğan’a benzemeye çalışıyor

Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçları dünyanın gündemindeki yerini koruyor. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. Tur öncesi Batı medyası her kanaldan seçim analizi yaptı. Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yenilgisi de yine Batı medyasının gündeminde. İngiliz yayın kuruluşu Financial Times da dikkat çeken bir Kılıçdaroğlu analizi yaptı.