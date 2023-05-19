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İngiliz medyasından dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Erdoğan’a benzemeye çalışıyor

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarısı dünyanın da dikkatini çekti. Erdoğan’ın başarısını manşetlerinden duyuran dünya basını Kemal Kılıçdaroğlu’nun hezimetini de yazdı. Batı medyasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. turda da açık ara farkla galip geleceğini söyleyen analizler yapıldı. Kılıçdaroğlu için ise başarıya ulaşmak için ‘Erdoğan’a benzemeye çalışıyor’ değerlendirmesinde bulunuldu.

17:41 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
İngiliz medyasından dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Erdoğan’a benzemeye çalışıyor

İngiliz medyasından dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Erdoğan’a benzemeye çalışıyor

Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçları dünyanın gündemindeki yerini koruyor. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. Tur öncesi Batı medyası her kanaldan seçim analizi yaptı. Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yenilgisi de yine Batı medyasının gündeminde. İngiliz yayın kuruluşu Financial Times da dikkat çeken bir Kılıçdaroğlu analizi yaptı.

“Erdoğan’a benzemeye çalışıyor”

Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun giderek daha karanlık bir söylem benimsediğine yer verdi. İlk turdaki seçim kampanyasının başarısız olduğunu vurgulayan İngiliz gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a benzemeye çalıştığına dikkat çekti.


#Financial Times
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
29 dakika önce
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