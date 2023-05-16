Kılıçdaroğlu hayal kırıklığı

Seçim süreci boyunca provokatif paylaşımlarla ve asparagaslarla Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimini hedef alan, 7’li Masa’nın adayı Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Batı medyası büyük hüsrana uğradı. Batı merkezli yayın kuruluşları seçimleri anbean takip ederken, başta İngiliz The Economist olmak üzere çok sayıda medya şirketi gün sonunda Kılıçdaroğlu’nun ilk turda açık ara farkla geride kalmasını manşetlerine taşıdı. İngiliz haber ajansı Reuters, “Türkiye ikinci tura giderken, Erdoğan ilk testi atlattı ama risk altında” başlığıyla haberini okuyucularına servis etti. Psikolojik avantajın iktidarda olduğunu kaydeden Reuters, “Önümüzdeki iki hafta, Türkiye tarihinin en uzun iki haftası olacak ve birçok şey yaşanacak” diye yazdı.

ERDOĞAN GOL ATTI

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi alenen muhalefetten yana tavır alan The Economist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin zaferinin kabullenmek zorunda kaldı. Seçim sürecinde ‘Erdoğan gitmeli’ ve ‘Türkiye’de demokrasiyi kurtar’ gibi ifadelerle 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren The Economist, seçimlerin ardından “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye oy kullanırken rakibinin çok önünde gol attı” ifadelerini kullandı. Seçime dair kullanılan diğer ifade de “Kılıçdaroğlu ve partisi CHP, milletvekili seçimlerinde de kötü bir performans sergiledi” oldu. 2. tur senaryolarına da değinen dergi, Kılıçdaroğlu’nun ATA İttifakı’nın 5,19’luk oyunun hepsini alamayacağını ve işinin zor olduğunu yazdı.

UMUTSUZ GÖRÜNÜYOR

AFP Haber ajansı Türkiye’nin en önemli seçiminin ikinci tura kalabileceğini belirttiği haberinde Erdoğan’ın gece yarısı alkışlar içerisinde halkın karşısına çıktığını ve “Önümüzdeki 5 yılda da halkımıza hizmet etmeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum” dediğini belirtti. Kamuoyu yoklamalarından sonra Kılıçdaroğlu’nın aldığı oy oranının hayal kırıklığı yarattığını öne süren AFP, “74 yaşındaki siyasetçi gazetecilerin karşısına çıktığında biraz umutsuz görünüyordu ve ikinci turun kaçınılmaz göründüğünü kabul etti” ifadelerini kullandı.

TÜRK HALKI BÖLÜNMÜŞ HÜKÜMET İSTEMEZ

Associated Press (AP) haber ajansı St. Lawrence Üniversitesi’nden Amerikalı tarihçi Howard Eissenstat’ın sözlerine yer verdiği haberinde ikinci tur için dikkat çeken ifadeler kullandı. Eissenstat AP’ye yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın partisinin parlamento seçimi sonuçlarının daha iyi olacağı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci turda avantajlı olmasının muhtemel olduğu vurguladı. Eissenstat’ta göre Türk seçmeni ‘bölünmüş bir hükümet’ istemeyecek.

REKOR KATILIMA VURGU

Türkiye’deki sıkı yarışın ikinci turda devam edeceğini belirten İngiliz Telegraph gazetesi “Resmi olmayan raporlar, rekor sayıda seçmenin oylamaya katıldığını ortaya koyarken, gözlemciler katılımın yüzde 90’a yakın olduğunu bildirdi.” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL ETKİSİ OLUR

Wall Street Journal gazetesi, ‘Türkiye’de seçimler ikinci tura kalmış gibi görünüyor’ ifadesini kullandığı haberinde Türkiye’nin gelecek vadeden bir küresel güç ve NATO üyesi olduğuna dikkat çekti ve seçim sonuçlarının geniş kapsamlı jeopolitik sonuçları olabileceğini yazdı.

CUMHURBAŞKANI KENDİNDEN EMİN

Resmi olmayan sonuçlarına göre siyasi üstünlüğün Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğunu vurgulayan CNBC, Cumhurbaşkanı’nın performansına dikkat çekerek “Erdoğan destekçilerine hitap ederken kendinden emin ve mücadeleci bir ruh içinde görünüyordu” ifadesini kullandı. Amerikan The New York Times Cumhurbaşkanı’nın ikinci turda yarışmak için hazır olduğunu yazdı. Önümüzdeki iki haftanın Türkiye’nin siyasi manzarası için önemine değinen gazete, “Oylama sonucu 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimde zaferi garantilemek için Erdoğan ile muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında iki haftalık bir mücadeleye zemin hazırladı” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE ÇABA BAŞARIYI GETİRDİ

İngiliz basını da seçimi yakından takip etti. BBC, “Çekişmeli bir yarışın ardından Türkiye muhtemelen seçimde ikinci tura gidiyor” başlığını attı. Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın deprem bölgesinde elde ettiği başarının dikkat çekici olduğu kaydedildi.

ATİNA’DAN İTİRAF

Bu pazar sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan Türkiye’deki seçim sonuçlarını dakika dakika takip etti. Yunanistan’ın en büyük gazetesi Kathimerini, Kılıçdaroğlunun kamuoyu yoklamalarını karşılayamadığına dikkat çekti. Protothema da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ön sonuçlara göre avantajlı olduğunu belirterek “Türkiye Cumhurbaşkanı, kariyerinin en kritik seçim mücadelesi için gerekli sermayeye sahip olduğunu rakiplerinin yanı sıra uluslararası topluma da kanıtladı” ifadesini kullandı.







