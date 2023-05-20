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Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce ve sonra kurmaylarla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti. Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden 20 dakika önce Dolmabahçe’deydi ve ikilinin görüşmesinden 20 dakika sonra Dolmabahçe’den ayrıldı. Oğan, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden önce ve sonra kurmaylarla görüştü.

12:50 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sinan Oğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Sinan Oğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.


Dolmabahçe'ye Erdoğan'dan önce geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Modern’de programdayken, Oğan Dolmabahçe’de 20 dakikaya yakın Erdoğan’ı bekledi. Oğan ayrıca, ikilinin görüşmesinden 20 dakika sonra Dolmabahçe’den ayrıldı. Oğan görüşme öncesi ve sonrası kurmaylarla görüştü.

#Sinan Oğan
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
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