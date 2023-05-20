Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce ve sonra kurmaylarla görüştü

Sinan Oğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Dolmabahçe'ye Erdoğan'dan önce geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Modern’de programdayken, Oğan Dolmabahçe’de 20 dakikaya yakın Erdoğan’ı bekledi. Oğan ayrıca, ikilinin görüşmesinden 20 dakika sonra Dolmabahçe’den ayrıldı. Oğan görüşme öncesi ve sonrası kurmaylarla görüştü.