Yurt dışında seçimlerin ikinci turuna rekor katılım

Yurt dışında ve gümrüklerde oyunu kullanmak üzere sandık başına giden seçmen sayısı 470 bini geçti. YSK'dan yapılan açıklamada, ''

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 452 bin 257. Gümrüklerde kullanılan oy sayısı ise 19 bin 477.