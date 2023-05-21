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Seçim

Yurt dışında seçimlerin ikinci turuna rekor katılım

Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışında oy veren vatandaşların sayısını açıkladı. Oy verme işleminin ilk gününde 452 bin 257 kişi sandık başına giderek rekor kırdı.

01:43 . 21/05/2023 Pazar
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Arşiv.

Arşiv.

Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turu için yurt dışında oy verme işlemi dün başladı. Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurt dışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu.

YSK kullanılan oy sayısını açıkladı

Yurt dışında ve gümrüklerde oyunu kullanmak üzere sandık başına giden seçmen sayısı 470 bini geçti. YSK'dan yapılan açıklamada, ''
Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 452 bin 257. Gümrüklerde kullanılan oy sayısı ise 19 bin 477.
'' denildi. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.




#Yüksek Seçim Kurulu
#Yurt dışı seçmen
#Seçim
#28 Mayıs
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