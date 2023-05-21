Gurbetçiler sandığa koştu

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 28 Mayıs’taki ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. Türkiye’nin 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada kurulan sandıklarda dün başlayan oy verme işlemleri 24 Mayıs’a kadar sürecek. Bunun yanı sıra sınır kapıları ve havalimanlarında da sandıklar kuruldu. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler gümrükler ve havalimanlarında 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verebilecek.

Belçika. İngiltere. İsviçre.

İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ

Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte başta Almanya olmak üzere birçok ülkedeki gurbetçiler sandıklara akın etti. 16.00 itibarıyla yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde 475 bine yakın oy kullanıldı. Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu’nda dün sabahın erken saatlerinde sandıkların açılmasını bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Köln’de seçmenler kurulan 24 sandıkta oylarını kullanmaya başladı. Yaklaşık 1,5 milyon seçmenle yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu ülke olan Almanya’daki Türkler, 24 Mayıs’a kadar 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Aachen ve Regensburg kentlerinde ise 09.00-18.00 saatleri arasında 21 Mayıs’a kadar oy kullanılabilecek.

200 METRELİK KUYRUK

Hollanda’da ikinci turdaki oy kullanma işlemi yoğun katılımla başladı. Başkent Amsterdam’da, oylamanın yapıldığı Rhone Etkinlik ve Kongre Merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu. Rhone Etkinlik Merkezi’nin girişinden başlayan yaklaşık 200 metrelik kuyruk binanın etrafını kapladı.

YAĞIŞ DA DURDURAMADI

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Türk vatandaşları da Novotel London West otelinde kurulan 35 sandıkta oy kullanmaya başladı. Oy vermek için sandığa gelenler, otelin önünde uzun kuyruk oluşturdu. Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan da İngiltere’de kayıtlı Türk seçmenin sandıklara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. İtalya’nın başkenti Roma’daki Türk seçmenler de, oy kullanmak için yağışlı havaya rağmen büyükelçilik önünde kuyruk oluşturdu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Expo alanında kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine ilk gün yoğun ilgi vardı. İsviçre’de Türk vatandaşları da ilk gün sandığa koştu. Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğu’nun bulunduğu binada oy kullanmak için kurulan alan ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Seçmenlerin sabah saatlerinde oy kullanılacak alanın önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Vatandaşlık görevinizi yerine getirin

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmesi için sınır kapıları ve havalimanlarında da sandıklar kuruldu. Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı, İran’a açılan Van’daki Kapıköy ile Hakkari’deki Esendere ile Irak’a açılan Çukurca ilçesindeki Üzümlü sınır kapılarında, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy erken saatlerinde oy verme işlemi başladı. Ayrıca İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda da oy verme işlemi başladı. Almanya’dan tatil için Türkiye’ye gelen Necla Üzer, Adnan Menderes Havalimanı’nda oyunu kullanırken “Herkesi oy kullanma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum, bu seçimi önemseyin, vatandaşlık görevinizi yerine getirin, tüm kalbimle vatanımız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Demokrasi adına muhteşem örnek

Avusturya’da, Türkiye’nin Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarının yanı sıra, Linz, Graz ve Nnnsbruck kentlerinde de vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, yoğun katılımın demokrasi adına çok memnun edici olduğunu kaydederek, “Demokrasi adına millet olarak çok muhteşem bir örnek veriyoruz” dedi. Ürdün’deki Türk seçmenler, Türkiye’nin Amman Büyükelçiliği’nde oy kullanmaya başladı. Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, “Türk milleti dünyaya gerçek demokrasinin gerçek anlamını göstermiştir ve göstermeye devam etmektedir” diye konuştu. Ayrıca Bulgaristan, Macaristan, İsrail, İrlanda, Malta, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ, Romanya, Türkmenistan, Litvanya, Kırgızistan, ABD, Kanada, Nijerya, İran ve daha birçok ülkede oy kullanma işlemleri başladı.

Diplomatik kuryeler getirecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye’ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi’ndeki güvenlikli alanda saklanacak. Türkiye’de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oy verme işleminin sona ermesiyle diğer sandıklarla açılacak oyların sayımı, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevlileri nezaretinde yapılacak.







