Sandıklar kuruldu: Yurt dışında ve gümrükte oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.





Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.









Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak. Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yurt dışı oylar da diğer sandıkların açılmasıyla birlikte sayılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.









14 Mayıs seçimleri için Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında toplam 1 milyon 817 bin 10 kişi oy kullandı. Katılım oranı yüzde 52,69 oldu. Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların yüzde 57,47'sini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 39,57'sini Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu almıştı.









Vatandaşlar İstanbul Havalimanı'nda oy kullanmaya başladı

Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Oy verme işleminden önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yeminin ardından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı. Yurt dışı seçmenler, 08.00'dan itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, oylarını kullandı. Yurt dışı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı yurt dışı seçmen sınır kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanabilecek. İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 18 bini aşkın seçmen oy kullanmıştı.















