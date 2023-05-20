Avrupa’daki Türkler: Yarım kalan işi bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için bugün sandığa gidecek gurbetçiler heyecanlı. 14 Mayıs’taki seçime yoğun katılım gösteren ve bayram havasında bir seçim yaptıklarını söyleyen gurbetçiler, ikinci tura fire vermeden katılmayı hedefliyor. Yüzde 90.6’lık oran ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Avrupa’da en fazla oyun çıktığı Fransa’nın Clermont kentindeki gurbetçi vatandaşlar ilk turda yaşadıklarını ve bugün başlayan ikinci tur oylama heyecanını anlattı.

HEDEFİMİZ KENDİ REKORUMUZU KIRMAK

Türkiye’yi büyük bir yükselişte gördüklerini söyleyen Mustafa Gül, “Bu yükselişe sahip çıkmak için ikinci kez sandık başına gidiyoruz. İlk turda Clermont olarak Avrupa rekoru kırdık, ikinci turdaki hedef kendi rekorumuzu kırmak” diye konuştu. Mehmet Eser “Vatanımızı çok seviyoruz. Türkiye’miz dünyada söz sahibi oldu. ‘İlk turda bu işi bitiririz’ diyorduk lakin ikinci tura kaldı. Önümüzde 4 günümüz var, fire vermeden ve oyları artırarak güçlü desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

BU BİZİM İÇİN VATAN VAZİFESİ

“Ülkemizin kaybedecek günü yok” diyen Gökhan Özkan da “İlk tur seçimi bayram havasında geçti. İkinci turu bir vatan vazifesi olarak görüyoruz. Allah’ın izni ile ilk turda yarım kalan işi ikinci turda tamamlayacağız” ifadelerini kullandı. 2014’ten beri yurt dışında oy kullandığını söyleyen Erhan Gül “Artık sandık ayağımıza kadar geldi. Bu hakkı bize tanıyan sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. İlk turdaki yoğun katılımın ikinci turda da devam edeceğine inanıyoruz” derken, gurbetçi Özlem Bulut ise şunları söyledi: “İlk turda yaptığımız gibi, Türkiye’mizde yaşanan gelişimin devamından yana oy kullanacağız. Ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil eden Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz.”

FİRE VERMEDEN SANDIĞA GİDİN

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UID) Başkanı Köksal Kuş ise seçmenlere çağrıda bulunarak, “1. tur seçimi bugüne kadar olan en yüksek katılımla tamamladık. 2. tur için de aynı katılımı bekliyoruz. İlk turda münferit birkaç hadise dışında bir olumsuzluk da yaşamadık. Gurbetçi vatandaşlarımız Türkiye’nin yönetiminde söz sahibi olmaktan da son derece memnun. Gurbetçi seçmenlerin rahat bir şekilde oy kullanabilmesi için gerekli olan tüm organizasyonlar tamamlandı. Tüm gurbetçilerimize çağrımızdır, çekinmeden fire vermeden sandığa gidin” dedi.

Engel tanımadılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a rekor desteğin çıktığı Clermont şehrindeki vatandaşlar, ilk turda engel tanımayarak sandığa koştu. Ayağı kırılan bir vatandaş, koltuk değnekleri oyunu kullanmak için kilometrelerce yol gitti. Evlenme arefesindeki bir kişi de nişan törenine giderken oyunu kullandı.

Gurbetçiler yeniden sandık başında

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri bugün başlıyor. Türkiye’nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada kurulan sandıklarda oy verme işlemleri 24 Mayıs’a kadar sürecek. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verebilecek.

GÜMRÜK KAPILARINDA DA KULLANABİLİRLER

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek. Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

YÜKSEK GÜVENLİKLE ANKARA’YA GETİRİLECEK

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK’nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye’ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi’ndeki güvenlikli alanda saklanacak. Türkiye’de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın nezaretinde yapılacak.

Kesin sonuçlar açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin kesin sonuçlarını açıkladı. Seçimin kesin sonuçları YSK tarafından Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Seçimi’ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu ve 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı. Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52’sini, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88’ini, Sinan Oğan yüzde 5,17’sini, Muharrem İnce yüzde 0,43’ünü aldı. 54 milyon 796 bin 49 geçerli oyun 27 milyon 133 bin 849’unu Recep Tayyip Erdoğan, 24 milyon 595 bin 178’ini Kemal Kılıçdaroğlu, 2 milyon 831 bin 239’unu Sinan Oğan ve 235 bin 783’ini Muharrem İnce aldı.







