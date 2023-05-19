Bakan Soylu: Seçim gecesi ortalığın karışması için Yunanistan'daki PKK kampı Lavrion'dan talimat verildi

TGRT Haber'e konuk olan Bakan Soylu TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in sorularını cevapladı. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

(Kılıçdaroğlu söylemini değiştirdi şeklinde yorumlar var. Milliyetçilik ve göçmenlik eklendi... Bu değişiklik sandığa nasıl yansır? Siz nasıl yorumlarsınız?)

"Bu seçimin sonuçlarına bir bakmak lazım Bu seçim Türkiye'ye ne veriyor, dünyaya ne veriyor. Bu seçimde kim ne dedi? Seçmen kimin ne dediğine nasıl cevap verdi? Bu seçimin iki tane sonucu var. Bir Cumhurbaşkanlığına ait bir sonuç. Diğeri ise parlamentoya ait. Çünkü iki oy kullandık.

Bir kere parlamentoya ait seçimde Cumhur İttifakı 323 sandalye aldı. Özellikle seçimden önce çok zaman önce... Millet İttifakı'nın bir araya gelme sebebi olan, sebebi olduğu değerlendirilen parlamenter sisteme geri dönme anlayışını veya isteğini millet veto etti. Millet dedi ki; 'Ben böyle bir maceraya girmek istemiyorum ve ben Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni gerek başlangıç itibarıyla daha sonrasında da attığı adımlar itibarıyla dünyada yaşanan krizlerle karşı karşıya kalmamıza rağmen (pandemi, Rusya, ekonomik dalgalanmalar) ben burada burada ortaya konulan bu yönetim tarzını benimsiyorum ve buna devam ediyorum', 'Sizin öneriniz parlamenter sistemdi. Ben parlamenter sistemde zihnimde bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kıyas ettim, karşılardım. Ve karşılaştırdığım bu sisteme de yönelik de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettirme kararı aldım.





Meclis'te verdiği oyla. Neden Meclis'te verdiği oyla? Çünkü hükümet sisteminin değişebilmesi için parlamenter sisteme geçebilmesi için elbette anayasal değişikliğe ihtiyaç var. Bu anayasal değişiklik konusunda da bırakın çoğunluk vermeyi, var olan ittifaka azınlık bir oy vererek ona sadece Meclis'te bir denetim vermiş oldu.





"Türk halkının seçime katılma konusunda endişesi söz konusu değil"





49,52 oy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve ondan 2 milyon 500 bin oyla Kılıçdaroğlu. Orada da millet netice ortaya koydu. 275 bin daha oy verselerdi Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilecekti ama ikinci tura götürdü millet. Türkiye katılımıyla beraber dünyanın seçime en çok katılım sağlayan ülkesi yoktu. Demek ki Türk halkının seçime katılma konusunda endişesi söz konusu değil. Kendi iradesini ortaya koyabildi. Dünyadaki demokrasiyi kendisine rehber edinen ülkelerden çok daha büyük olgunlukla süreci yönetti Türkiye.





"HDP'ye oy verenlerin hepsi CHP'ye kaydı"





Millet 'Ben parlamenter sistemi kabul etmiyorum' demişse cumhurbaşkanlığı seçiminde de dedi ki; 'Kuzey Irak'ta Mehmetçiği çekmek istiyorsunuz, LGBT'yi öneriyorsunuz. 15 Temmuz'un faiilerini Türkiye'nin başına getirmek istiyorsunuz. Koruculuğu kaldıracaksınız. Bunu doğru bulmuyorum' dedi.

HDP'ye oy verenlerin hepsi CHP'ye kaydı bu seçimde. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da bu oyu alabiliyor muydu? Hayır. Ben bunu tehlikeli bir iş birliği olarak görüyorum. HDP-PKK bandında, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de Mehmetçiğimizi geri çekmek ve orayı terör devleti haline getirmeye çalışanları milletimiz reddetti.

"Bunların hepsi acınası işler"

Şimdi ikinci tura gidiyoruz. CHP PKK ile, Kandil ile yakınlaşmasının faturasını gördü. Anladığım kadarıyla yeni bir ocak teşkilatı kuracaklar. Başına da İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu getirecek. Yani milliyetçi-sağcı bir ocak kurma hassasiyetine girişmişler. Bunların hepsi acınası işler.





"Murat Karayılan ne dediyse Kılıçdaroğlu aynısını söyledi"

Seçimin ortasına doğru geldik. CHP ve onun bileşenleri çok net şekilde türbe ziyaretlerinden vazgeçti, daha ziyade Kandil siyasetinin önemli argümanını ortaya koydu ve bundan da çekinmediler. Murat Karayılan ne dediyse Kılıçdaroğlu aynısını söyledi.





"Ortada ıslak imzalı tutanaklar var"

Bakanlık olarak seçimden öncesi, seçim sırası, seçim sonunda güvenlik önlemlerimiz var. Bir siyasi parti yöneticisi, belediye başkanları çıkıp 'Biz kazandık' diyerek milleti yanılttılar. Türkiye'de belki de başka olayların yaşanması için tetik mekanizması ortaya koydular. Sandıklar sayılıyor, her sandıkta CHP'li ve diğer bileşenlerinin görevlileri var. Ortada ıslak imzalı tutanaklar var.





"Oy ve Ötesi derneği sandıklarda anarşizme yol açıyor"

Sandıklarda Oy ve Ötesi derneği sandıklarda anarşizme yol açıyor. Sandık başkanlarını, sandık üyelerini tehdit etmiştir. Bunlar kim tarafından fonlanıyor?"





"ABD ve Soros müdahale etti"

"Macaristan İçişleri Bakanı bana dedi ki, bizdeki seçimlere ABD ve Soros müdahale etti, kaynak aktardılar, buna müsaade etmeyin. Biden'ın bir sözü var, 15 Temmuz'da muhalefetle iş birliği yapacağız dedi. Seçim öncesi Batı'daki dergilerde hepsinde Erdoğan karşıtı manşetler vardı.

"Bu bir müdahale değil de ne? 2023 yılında Oy ve Ötesi'nin İsveç konsolosluğu üzerinden 1 milyon 346 bin TL yardım almış. Yine 2023'te Belçika'dan Oy ve Ötesi'ne 53 bin Euro yardımda bulunmuş.





"İmamoğlu özür dilemeli"

"Ekrem İmamoğlu'nun özür dilemesi lazım. Topluma yalan bilgiyi doğru bilgiymiş gibi verdiler. Ben hiç çıkıp açıklama yapmadım o gün ama iki belediye başkanı sorumsuz bir şekilde konuştu.





PKK kampı Lavrion'dan talimat





Milletin iradesini beklediği bir süreç o. Çok net bir şey söyleyeyim, istihbaratımız var. O gece Yunanistan'daki PKK kampı Lavrion'dan talimat verildi. Böyle bir hadisede devreye girilmesi ve teröristlerin Türkiye'de bu karmaşıklığı sağlayabilmesi için ortaya dökülmesi talimatı var. O gece ortalığın karıştırılması için talimat verildi. Ama Türkiye o gece çok net bir tablo ortaya koydu, seçimleri demokrasi şenliğine dönüştürdü.





Muharrem İnce'ye operasyonu kim yaptı?

Kılıçdaroğlu'nun kimi temsil ettiği belli. Üzerinde FETÖ, Kandil, PKK, Amerikan forması var. Üçünü üst üste giyip savunuyor. Muharrem İnce'ye operasyonu kim yaptı? Her şey ortada. İnce 4 adaydan birisi. Kendi özel hayatına yönelik yalan videolarla adaylıktan çekilmesini sağlamak anti demokratik değil mi? Hani etik yasası, hani ahlak? Sizin aileniz, çocuğunuz yok mu? Bu bir FETÖ taktiğidir. Bu iş FETÖ ve CHP operasyonudur.





FETÖ'nün Türkiye'de yapmadığı şey kalmadı. Kılıçdaroğlu'nun gelişi de şaibelidir. Baykal FETÖ taktiğiyle indirildi, Kılıçdaroğlu geçti.





"Erdoğan 25 yıl bu ülkeye sadakatle hizmet etti"

İkinci turda milletimizin bizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı seçeceğine inanıyorum. İstanbul'da 4 gündür sahadayım, burada vatandaşı gözlemledim. İnanın sokağa çıktığımızdan itibaren insanlar etrafımızda dolaşıyor. İkinci seçimi alacağız diyor. Elbette bazı kesimlerde bizim için rehavet riski olabilir ama Tayyip Erdoğan'a oy veren seçmenin tekrar sandığa gitmesi gerek. Çünkü Erdoğan 25 yıl bu ülkeye sadakatle hizmet etti. Ülkenin gelişmesini sağladı. Etrafımızdaki tehditlerden bizi uzak tuttu.





"Türkiye'yi krizlere ve geleceğe dayanıklı hale getirdi. Bir önceki seçimde olduğu gibi ciddi bir oy farkıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Farkın daha da açılacağını düşünüyorum. Seçim sandıkta kazanılır. Seçim konusunda rehavete düşmemek gerektiğinin altını çizmek istiyorum.





Sinan Oğan yorumu

Her oy bir milli irade tecellisidir. Herkes kendi beğendiğine oy verir. Bunun üzerinde yorum yapmam doğru olmaz. Bize oy veren vermeyen herkesin oyuna talibiz. AK Parti'yle görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyorum. Yorum yapmıyorum. Özellikle bu konularda değerlendirme yapmayı doğru bulmam."

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