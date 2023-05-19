Bakan Soylu: Seçim gecesi ortalığın karışması için Yunanistan'daki PKK kampı Lavrion'dan talimat verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
TGRT Haber'e konuk olan Bakan Soylu TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in sorularını cevapladı. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
"Türk halkının seçime katılma konusunda endişesi söz konusu değil"
49,52 oy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve ondan 2 milyon 500 bin oyla Kılıçdaroğlu. Orada da millet netice ortaya koydu. 275 bin daha oy verselerdi Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilecekti ama ikinci tura götürdü millet. Türkiye katılımıyla beraber dünyanın seçime en çok katılım sağlayan ülkesi yoktu. Demek ki Türk halkının seçime katılma konusunda endişesi söz konusu değil. Kendi iradesini ortaya koyabildi. Dünyadaki demokrasiyi kendisine rehber edinen ülkelerden çok daha büyük olgunlukla süreci yönetti Türkiye.
"HDP'ye oy verenlerin hepsi CHP'ye kaydı"
"Bunların hepsi acınası işler"
"Murat Karayılan ne dediyse Kılıçdaroğlu aynısını söyledi"
"Ortada ıslak imzalı tutanaklar var"
"Oy ve Ötesi derneği sandıklarda anarşizme yol açıyor"
Sandıklarda Oy ve Ötesi derneği sandıklarda anarşizme yol açıyor. Sandık başkanlarını, sandık üyelerini tehdit etmiştir. Bunlar kim tarafından fonlanıyor?"
"ABD ve Soros müdahale etti"
"Macaristan İçişleri Bakanı bana dedi ki, bizdeki seçimlere ABD ve Soros müdahale etti, kaynak aktardılar, buna müsaade etmeyin. Biden'ın bir sözü var, 15 Temmuz'da muhalefetle iş birliği yapacağız dedi. Seçim öncesi Batı'daki dergilerde hepsinde Erdoğan karşıtı manşetler vardı.
"Bu bir müdahale değil de ne? 2023 yılında Oy ve Ötesi'nin İsveç konsolosluğu üzerinden 1 milyon 346 bin TL yardım almış. Yine 2023'te Belçika'dan Oy ve Ötesi'ne 53 bin Euro yardımda bulunmuş.
"İmamoğlu özür dilemeli"
"Ekrem İmamoğlu'nun özür dilemesi lazım. Topluma yalan bilgiyi doğru bilgiymiş gibi verdiler. Ben hiç çıkıp açıklama yapmadım o gün ama iki belediye başkanı sorumsuz bir şekilde konuştu.
PKK kampı Lavrion'dan talimat
Milletin iradesini beklediği bir süreç o. Çok net bir şey söyleyeyim, istihbaratımız var. O gece Yunanistan'daki PKK kampı Lavrion'dan talimat verildi. Böyle bir hadisede devreye girilmesi ve teröristlerin Türkiye'de bu karmaşıklığı sağlayabilmesi için ortaya dökülmesi talimatı var. O gece ortalığın karıştırılması için talimat verildi. Ama Türkiye o gece çok net bir tablo ortaya koydu, seçimleri demokrasi şenliğine dönüştürdü.
Muharrem İnce'ye operasyonu kim yaptı?
Kılıçdaroğlu'nun kimi temsil ettiği belli. Üzerinde FETÖ, Kandil, PKK, Amerikan forması var. Üçünü üst üste giyip savunuyor. Muharrem İnce'ye operasyonu kim yaptı? Her şey ortada. İnce 4 adaydan birisi. Kendi özel hayatına yönelik yalan videolarla adaylıktan çekilmesini sağlamak anti demokratik değil mi? Hani etik yasası, hani ahlak? Sizin aileniz, çocuğunuz yok mu? Bu bir FETÖ taktiğidir. Bu iş FETÖ ve CHP operasyonudur.
- FETÖ'nün Türkiye'de yapmadığı şey kalmadı. Kılıçdaroğlu'nun gelişi de şaibelidir. Baykal FETÖ taktiğiyle indirildi, Kılıçdaroğlu geçti.
"Erdoğan 25 yıl bu ülkeye sadakatle hizmet etti"
İkinci turda milletimizin bizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı seçeceğine inanıyorum. İstanbul'da 4 gündür sahadayım, burada vatandaşı gözlemledim. İnanın sokağa çıktığımızdan itibaren insanlar etrafımızda dolaşıyor. İkinci seçimi alacağız diyor. Elbette bazı kesimlerde bizim için rehavet riski olabilir ama Tayyip Erdoğan'a oy veren seçmenin tekrar sandığa gitmesi gerek. Çünkü Erdoğan 25 yıl bu ülkeye sadakatle hizmet etti. Ülkenin gelişmesini sağladı. Etrafımızdaki tehditlerden bizi uzak tuttu.
- "Türkiye'yi krizlere ve geleceğe dayanıklı hale getirdi. Bir önceki seçimde olduğu gibi ciddi bir oy farkıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Farkın daha da açılacağını düşünüyorum. Seçim sandıkta kazanılır. Seçim konusunda rehavete düşmemek gerektiğinin altını çizmek istiyorum.
Sinan Oğan yorumu
Her oy bir milli irade tecellisidir. Herkes kendi beğendiğine oy verir. Bunun üzerinde yorum yapmam doğru olmaz. Bize oy veren vermeyen herkesin oyuna talibiz. AK Parti'yle görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyorum. Yorum yapmıyorum. Özellikle bu konularda değerlendirme yapmayı doğru bulmam."
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