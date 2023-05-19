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Seçim

AK Partili Şenden seçim süreci değerlendirmesi: Seçimler demokratik bir yarış havasında tamamlanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, “1950’lerden beri Türk Milleti’nin ve devletimizin en güzel yaptığı şeylerden biri seçimlerdir. Ülkemizde seçimler demokratik bir yarış havasında tamamlanıyor” dedi.

16:39 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen Ganita’da seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Seçimlere katılım oranının yüksekliğine vurgu yapan ve sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyleyen Mustafa Şen, “1950’lerden beri Türk Milleti’nin ve devletimizin en güzel yaptığı şeylerden biri seçimlerdir. Ülkemizde seçimler demokratik bir yarış havasında tamamlanıyor. Milyonlarca, on milyonlarca seçmenin aynı gün, aynı saatlerde bu demokratik yarışla ilgilenmesi, süreci sorunsuz bir şekilde neticelendirmesi çok büyük bir başarıdır. Bunu değerlendirirken seçmenin yarısı sandığa gitti, yarısı gitmedi şeklinde değil, diğer ülkelerle kıyasladığınız zaman en yüksek düzeyde serbest, özgür, iç ve dış gözlemcilere açık bir demokrasi yarışının yüksek bir katılımla gerçekleştiğini Türkiye’de görürsünüz. Bunun için milletimize teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen
#seçim
#AK Parti
#Mustafa Şen
#Trabzon
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