Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs seçimleri için 'rehavet' uyarısı: 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Hemşeri Dernekleri ile Buluşma programında konuştu. Erdoğan, "Seçimden sonra utanmadan arlanmadan depremzede kardeşlerimize, insanlığa, ahlaka sığmayan hakaretler etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü işte bu. Siz onlara tabi olursanız, kendi deyimleriyle 'tıpış tıpış onlara oy verirseniz ne ala'. Yok kendi iradenizle farklı bir karar verirseniz dünyayı başınıza yıkar, etmedik hakaret yapmadık densizlik bırakmazlar. Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş" şeklinde konuştu.