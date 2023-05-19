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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs seçimleri için 'rehavet' uyarısı: 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hareketlerinin Anadolu insanına uygun gelmediğini belirtti. Erdoğan, "Anadolu insanı dediğin merttir, siyasetçisini kendisi gibi görmek ister." dedi. 28 Mayıs seçimlerini işaret ederek sonuçlar açıklanana kadar sandıklara sahip çıkılması gerektiğine değinen Erdoğan, "Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz. 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım 29 Mayıs İstanbul'un fethi ile bunu inşallah taçlandıralım" şeklinde konuştu.

21:19 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Hemşehri Dernekleri ile Buluşma programında konuştu. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hareketinin Anadolu insanına uymadığını belirtti. Erdoğan, "Anadolu çocuğuna uyar mı böyle şeyler? Anadolu insanı dediğin merttir, siyasetçisini kendisi gibi görmek ister. Milletimizin kendisini yok sayanlara sandıkta varlığını en güçlü şekilde hissettireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Rehavet olmamalı: Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz

28 Mayıs seçimlerini işaret ederek sonuçlar açıklanana kadar sandıklara sahip çıkılması gerektiğine değinen Erdoğan, "Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız, ben size güveniyorum. Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek, 322 milletvekili ile iradenizin istikametini gösterdiniz. Şimdi geriye 28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlamak kalıyor.

14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım 29 Mayıs İstanbul'un fethi ile bunu inşallah taçlandıralım." şeklinde konuştu.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
#28 Mayıs Seçimi
#Kemal Kılıçdaroğlu
8 dakika önce
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