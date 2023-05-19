Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin depremzedelere 'ahlaka sığmayan' hareketlerle yaklaştığını belirtti: Faşizm bunların ruhuna işlemiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Hemşeri Dernekleri ile Buluşma programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Siyaset çetin bir imtihandır. Hele iktidar adete ateşten gömlek giymektir. Biz ise siyasette neredeyse yarım asırdır Milletimizin huzurundayız. Aramızdaki muhabbeti anlayamayanların her yenilgi sonrası millete hakaret etmeleri sadece kendi karakter fukaralıklarını gösterir. Seçim gecesinden sonra yaşananları sizler de gördünüz. Hepsi bir yana sadece depremzedelere yapılan saygısızlık bile bunların kabahat hanesini ağızına kadar doldurmaya yeter.

Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş

Deprem yıkıntıları önünde turistik fotoğraflar çekmek, milletin acısını umursamayıp şov yapmak dışında bunlar ne yaptı. Ama biz belediyelerimizle sivil toplum kuruluşlarımızla depremzedelerimizin yaralarını zaten sarıyor. Onlar olsa da olur olmasa da. Seçimden sonra utanmadan arlanmadan depremzede kardeşlerimize, bırakın siyasete insanlığa ahlaka sığmayan hakaretler etmelerine ne diyeceğiz. Bunların gerçek yüzü işte bu. Siz onlara tabi olursanız. Kendi deyimleriyle tıpış tıpış onlara oy verirseniz ne ala. Yok kendi iradenizle farklı bir karar verirseniz dünyayı başınıza yıkar, etmedik hakaret yapmadık densizlik bırakmazlar. Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş. Gerçi bölücü örgütle, FETÖ'yle tefecilerle, küresel medyayla yol yürüyenlerden başka ne beklenebilir ki? Kardeşlerim, bunlar talimatı kandilden alıyor. Terör örgütünün şehirdeki uzantılarından. Biz ise talimatı Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Defne'de CHP yüzde 80 oy aldı. Biz yüzde 20, ama biz hastaneyi yaptık. Onlara rağmen yaptık ve pazar günü de inşallah açılışını yapacağız. Biz kime ne kadar oy verilmiş bakmayız, biz 'insanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır' hükmü gereği hareket ediyoruz.

Biz en baştan beri milletimizin verdiği her kararın başımızın üstünde yeri var dedik. Bunlar ne dediler, 'yıkacağız' dediler. Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserleri yıkacaklar. Geri çekileceğiz dediler. Türkiye'nin sınırlarını korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler, kafaya bak. Ne polisim ne jandarmam, ne askerim sana böyle bir fırsatı Allah'ın izniyle vermez. Serbest bırakacağız dediler, kimi serbest bırakacaklar. Cezaevlerindeki PKK'lılar, FETÖ'cüleri, Selo'yu serbest bırakacaklar. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo. Ülke eğer hukuk devletiyse biz de işin başındaysak, adaletten başka hiçbir mekanizma çalışmayacak.

Batı değil Türkiye ne isterse biz onu yaparız

Londra'nın tefecilerinden borç alacaklarmış. Bay Bay Kemal onlar sana tefeci oldukları halde delikli kuruş vermezler. Bir taraftan Rusya'ya saldıracaksın, öbür taraftan ilişkileri yeniden düzenleyeceğiz diyeceksin. Siyasette böyle bir yolda olan insan bu tür gafı yapmaz. Biz batının bütün ülkeleriyle de görüşürüz. ABD ile de görüşürüz, Rusya ile de görüşürüz, Çin ile de görüşürüz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak görüşürüz. Hiçbirini dışlamadık. F-16'larla ilgili F35'lerle ilgili biz adam gibi durduk ve duruşumuzdan taviz vermedik. Ülkemizin en büyük ekonomik ortağı Rusya'ya karşı yaptırımlara katılarak batı ne istiyorsa bunu yapacağız dediler. Bay bay kemal Batı ne isterse değil Türkiye ne isterse biz onu yaparız. Böyle bir şey asla bizim siyaset kitabımızda yer almaz. Aile kurumumuzu ve evlatlarımızın geleceğini hedef alan sapkın yapılara destek vereceklermiş. LGBT'ye yol vereceklermiş. Aile kurumunu asla lekeleyemeyiz. Anayasa değişikliğinde süratle aile kurumunun güçlenmesi için gerekli adımları atacağız.

Rehavet olmamalı: Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz

Anadolu çocuğuna uyar mı böyle şeyler? Anadolu insanı dediğin merttir, siyasetçisini kendisi gibi görmek ister. Milletimizin kendisini yok sayanlara sandıkta varlığını en güçlü şekilde hissettireceğine inanıyorum. Seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor. Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız, ben size güveniyorum. Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek, 322 milletvekili ile iradenizin istikametini gösterdiniz. Şimdi geriye 28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlamak kalıyor.

14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım 29 Mayıs İstanbul'un fethi ile bunu inşallah taçlandıralım.



