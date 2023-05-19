Oylar sayılırken manipülasyona giriştiler: Yedili Masa ve çelişkili açıklamaları

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti.

İkinci tura kalan seçim sonucu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi verilerine göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52; Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 oy aldı.









Kılıçdaroğlu'nun aldığı bu yenilginin etkileri daha oy sayımı sürerken Yedili Masa cephesinde kendisini göstermeye başladı.

Millet iradesinin yansıdığı sandıklarda oy sayımı sürerken HDP'nin desteklediği çoklu masanın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları da seçim sonuçları seyircilerin gözü önündeyken seçim sonuçlarını manipüle etmeye yeltendi.

İmamoğlu ve Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu kazandı' manipülasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranları Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuna açıklanır açıklanmaz ajitasyona başladı.

Kameralar karşısına geçen CHP'li başkanlar, Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verileri yok hükmünde sayıp, kendi açıkladığı rakamların doğru olduğunu iddia etti.

Vatandaşlar da onları 'yok hükmünde' saydı

Vatandaşları da buna inandırmak için sürekli telkinlerde bulunan iki başkan, çoklu masanın adayı Kılıçdaroğlu'nu daha oy sayımının ilk saatlerinde 'yeni cumhurbaşkanı' ilan etti.

CHP'nin yayın organı gibi hareket eden medya kuruluşlarında dahi yapılan bu manipülasyon ve sonucunda yapılan çark etme açıklamaları ise vatandaşlar tarafından yok hükmünde sayıldı.







