Son dakika... Beşiktaş’ta 5 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Beşiktaş’ta 5 araç birbirine girdi. Kaza, saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre süratli olduğu görülen Makedonya plakalı bir cipin sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cipin önündeki araca çarpması sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan bir tanesinin içerisindeki Kerim Zorlu, başını direksiyona çarparak hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası araçlarından inen sürücüler, kendi aralarında anlaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kazayla ilgili tutanak tuttu. Kaza nedeniyle ise trafik felç oldu.

Başından hafif şekilde yaralanan Kerim Zorlu, “Şeridimizde duruyorduk. Hepimiz aynadan da gördük, çok hızlı bir şekilde araç geldi. İlk önce 5 araca birden çarptı, zincirleme kaza oldu. Yağmur ve aşırı sürat her zamanki nedenlerden, sadece ben kafamı vurdum ve sırtımda ağrılar çıktı” ifadelerini kullandı.

Kazaya karışan Murat Zil, "Yağmur ve ıslak zeminde köprü yolundan gelen cip sürücüsü sanırım biraz hızlıydı. Seyir halindeyken hızlı bir şekilde bizim araçlara çarptı. Benim aracımda zarar gördü, bende bir şey yok" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika... Niğde’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Niğde - Ulukışla yolunun Bereke mevkiinde Durmuş U. yönetimindeki 01 FS 156 otomobil ile Hüseyin K.’in kullandığı 01 P 3167 çarpıştı. Nazmiye U. kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içinde sıkışan Durmuş U., AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.Kazada yaralanan Zafer K., Hüseyin K., Abidin B. ve Durmuş U. sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.NİĞDE YEREL HABERLER İÇİN TIKLAYINIZ: https://www.yenisafak.com/nigde