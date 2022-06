Sosyal medya trolleri Akıncı'nın havalanma testi için sabaha karşı yola çıkan Selçuk Bayraktar'ın gömleğini diline doladı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın maksimum mühimmat ile (1500 kg) havalanma testini gerçekleştirmek üzere önceki gün sabaha karşı yola çıktı. Sabaha karşı saatler 04:00'ı gösterdiğinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bayraktar, takipçilerine gerçekleştirilecek teste ilişkin bilgi verdi.

TEST BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Bayraktar, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise testlerin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷



Bayraktar #AKINCI B successfully completed the High Altitude Heavy Payload endurance and firing tests with TEBER-82 Guidance Kit. pic.twitter.com/Ni5obH3o86

EKŞİ SÖZLÜK'TE BAYRAKTAR'IN KIRIŞIK GÖMLEĞİ KONUŞULDU

Akıncı'nın maksimum mühimmat ile havalanma testi başarıyla tamamlanırken aynı saatlerde Ekşi Sözlük'te 'Selçuk Bayraktar'ın kırış kırış giyinmesi' ismiyle açılan başlık tepki topladı. Bazı Ekşi Sözlük kullanıcıları, tüm dünyanın yakından takip ettiği ve pek çok ülkeye satışının gerçekleştirildiği Türk yapımı insansız hava araçlarını üreten Bayraktar'ın kırışık gömleğini diline doladı.

BAZI KULLANICILARDAN AÇILAN BAŞLIĞA TEPKİ GELDİ

Selçuk Bayraktar'ın kıyafeti ile alay eden sosyal medya trollerine bazı kullanıcılar tepki gösterdi. İşte Ekşi Sözlük'te açılan o başlığa gelen tepkiler:

