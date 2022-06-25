Özgün Sosyal medya trolleri Akıncının havalanma testi için sabaha karşı yola çıkan Selçuk Bayraktarın gömleğini diline doladı
ÖZGÜN HABERLER

Sosyal medya trolleri Akıncı'nın havalanma testi için sabaha karşı yola çıkan Selçuk Bayraktar'ın gömleğini diline doladı

Sosyal medya trolleri, Akıncı'nın maksimum mühimmat ile havalanma testini gerçekleştirmek üzere önceki gün sabaha karşı Çorum'a gitmek üzere yola çıkan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın gömleğini diline doladı. Ekşi Sözlük'te 'Selçuk Bayraktar'ın kırış kırış giyinmesi' ismiyle açılan başlık altında kin kusan trollere, bazı kullanıcılardan tepki geldi. Dünyanın yakından takip ettiği Türk yapımı insansız hava araçlarını üreten ve pek çok ülkeye satışını gerçekleştiren Selçuk Bayraktar ise aynı saatlerde Akıncı'nın maksimum mühimmat ile havalanma testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medya trolleri Akıncının havalanma testi için sabaha karşı yola çıkan Selçuk Bayraktarın gömleğini diline doladı
Selçuk Bayraktar

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın maksimum mühimmat ile (1500 kg) havalanma testini gerçekleştirmek üzere önceki gün sabaha karşı yola çıktı. Sabaha karşı saatler 04:00'ı gösterdiğinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bayraktar, takipçilerine gerçekleştirilecek teste ilişkin bilgi verdi.

TEST BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Bayraktar, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise testlerin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

EKŞİ SÖZLÜK'TE BAYRAKTAR'IN KIRIŞIK GÖMLEĞİ KONUŞULDU

Akıncı'nın maksimum mühimmat ile havalanma testi başarıyla tamamlanırken aynı saatlerde Ekşi Sözlük'te 'Selçuk Bayraktar'ın kırış kırış giyinmesi' ismiyle açılan başlık tepki topladı. Bazı Ekşi Sözlük kullanıcıları, tüm dünyanın yakından takip ettiği ve pek çok ülkeye satışının gerçekleştirildiği Türk yapımı insansız hava araçlarını üreten Bayraktar'ın kırışık gömleğini diline doladı.

BAZI KULLANICILARDAN AÇILAN BAŞLIĞA TEPKİ GELDİ

Selçuk Bayraktar'ın kıyafeti ile alay eden sosyal medya trollerine bazı kullanıcılar tepki gösterdi. İşte Ekşi Sözlük'te açılan o başlığa gelen tepkiler:

Selçuk Bayraktar ABD'li firmaya meydan okudu: Bakalım kim önce yapacak
EKONOMİ
Selçuk Bayraktar ABD'li firmaya meydan okudu: Bakalım kim önce yapacak

The New Yorker dergisi TB2 Bayraktar SİHA'yı kaleme aldı: Savaşın doğasını değiştiren Türk dron'u
EKONOMİ
The New Yorker dergisi TB2 Bayraktar SİHA'yı kaleme aldı: Savaşın doğasını değiştiren Türk dron'u
Sosyal medyayazısı dikkat çekti

Sosyal medya
yazısı dikkat çekti

​16 yaşındaki Anıl'ın kahreden sonu.
Yol ulaşıma kapandı

Yol ulaşıma kapandı

​Kaya parçaları koptu, toprak birikintileri sürüklendi.
Kısa sürede bitecek

​İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı.

​Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi.

​Ümit Özdağ'ın korumaları vatandaşı darp etti.

​Balayı dönüşü kazada ölen çift yan yana toprağa verildi.

Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif.

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

​Çok kuvvetli yağış geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.