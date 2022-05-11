Ekonomi Selçuk Bayraktar ABDli firmaya meydan okudu Bakalım kim önce yapacak
SAVUNMA SANAYİ

Selçuk Bayraktar ABD'li firmaya meydan okudu: Bakalım kim önce yapacak

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler ile Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisinde bir araya geldi. Selçuk Bayraktar burada yaptığı konuşmada, dünyanın kısa pistli deniz platformlarına iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak ilk SİHA’sı olması planlanan Bayraktar TB3’e değindi. Bayraktar, "Dün bir Amerikalı firma, 'kısa pistli gemiler için biz ilk yapacağız' diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar ABDli firmaya meydan okudu: Bakalım kim önce yapacak
Selçuk Bayraktar

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İTÜ’lü öğrenciler ile Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisinde buluştu. Burada Baykar'ın faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bayraktar, şu ana kadar Baykar üretimi insansız platformların ihracatı için 20’den fazla ülkeyle sözleşme imzalandığını vurgulayarak 13’ünde bu insansız platformların aktif olarak kullanıldığını söyledi.

Baykar’ın gelirlerinin %95’inden fazlasının ihracattan geldiğini söyleyen Bayraktar, Bayraktar TB2’nin dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen ve en yüksek fiyat ve performans seviyesine sahip SİHA olduğunu belirtti.

"ABD'Lİ FİRMA İLK BİZ YAPACAĞIZ DEDİ"

Selçuk Bayraktar, sunumu esnasında yeni geliştirilen ve dünyanın kısa pistli deniz platformlarına iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak ilk SİHA’sı olması planlanan Bayraktar TB3’e de değindi. Bayraktar, "Gerçi dün bir Amerikalı firma, ‘kısa pistli gemiler için biz ilk yapacağız’ diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak" dedi.

ABD’li General Atomics şirketi tarafından geliştirilen MQ-9B STOL İHA, geçtiğimiz günlerde ilk kez kamuoyuna tanıtılmıştı.

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