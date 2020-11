Dünya sıralaması açıklandı: A Milliler bir basamak yükseldi

FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya'yı 3-2 mağlup eden ve Macaristan'a 2-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1487 puanla bir basamak tırmandı.

Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı, Fransa ve Brezilya takip etti.

Meksika ve İtalya, uzun bir aranın ardından ilk 10'a girdi. Meksika 9, İtalya ise 10. sıraya çıktı.

En büyük çıkışı, 10 basamak yükselerek 134'üncülüğe yerleşen Ekvator Ginesi kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 - Belçika: 1780

2 - Fransa: 1755

3 - Brezilya: 1743

4 - İngiltere: 1670

5 - Portekiz: 1662

6 - İspanya: 1645

7 - Arjantin: 1642

8 - Uruguay: 1639

9 - Meksika: 1632

10 - İtalya: 1625

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kurasının torbalarını açıkladı FIFA'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile ikinci torbada yer aldı. İsviçre'nin Zürih kentinde 7 Aralık Pazartesi günü TSİ 20.00'de çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimine, UEFA üyesi 55 ülke katılacak.Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na 13 takımın bilet alacağı Avrupa elemelerinin kura çekiminde torbalar şu şekilde:1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San MarinoNihat Özdemir'den Şenol Güneş eleştirilerine cevap: Euro olarak yazılan rakamlar gerçek dışıAvrupa elemeleri formatıAvrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.Şenol Güneş'ten milli takım değerlendirmesi: "Biz sadece takıldık yine kalkıp koşacağız"