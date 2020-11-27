Dünya sıralaması açıklandı: A Milliler bir basamak yükseldi

FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya'yı 3-2 mağlup eden ve Macaristan'a 2-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1487 puanla bir basamak tırmandı.
Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı, Fransa ve Brezilya takip etti.
Meksika ve İtalya, uzun bir aranın ardından ilk 10'a girdi. Meksika 9, İtalya ise 10. sıraya çıktı.
En büyük çıkışı, 10 basamak yükselerek 134'üncülüğe yerleşen Ekvator Ginesi kaydetti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Aralık'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1 - Belçika: 1780 2 - Fransa: 1755 3 - Brezilya: 1743 4 - İngiltere: 1670 5 - Portekiz: 1662 6 - İspanya: 1645 7 - Arjantin: 1642 8 - Uruguay: 1639 9 - Meksika: 1632 10 - İtalya: 1625 FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kurasının torbalarını açıkladı
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile ikinci torbada yer aldı. İsviçre'nin Zürih kentinde 7 Aralık Pazartesi günü TSİ 20.00'de çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimine, UEFA üyesi 55 ülke katılacak.Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na 13 takımın bilet alacağı Avrupa elemelerinin kura çekiminde torbalar şu şekilde:1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San MarinoNihat Özdemir'den Şenol Güneş eleştirilerine cevap: Euro olarak yazılan rakamlar gerçek dışıAvrupa elemeleri formatıAvrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.Şenol Güneş'ten milli takım değerlendirmesi: "Biz sadece takıldık yine kalkıp koşacağız"
Lider olmak için çıktığımız maçta küme düştük
A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları tamamlandı. UEFA Uluslar Ligi gruplarının son haftasında milliler, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer müsabakada ise Sırbistan, sahasında Rusya'yı 5-0 yendi.Bu sonuçların ardından Macaristan, grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. İkinci sıradaki Rusya ve üçüncü Sırbistan, B Ligi'nde yoluna devam etti. Son sıradaki Türkiye ise C Ligi'ne düştü.Puan ve ikili averajları eşit olan Sırbistan ile Türkiye arasındaki sıralamayı, deplasmanda atılan goller belirledi. Sırbistan, Türkiye'ye deplasmanda attığı 2 golün avantajıyla grubu 3. sırada bitirdi.Karşılaşmadan dakikalar;6. dakikada ay-yıldızlı ekip serbest vuruş kazandı. Macaristan kalesini cepheden gören pozisyonda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda, kaleci Dibusz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.9. dakikada Macaristan'ın gelişen atağında Kalmar, kaleye yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top üstten auta gitti.28. dakikada Mahmut Tekdemir'in sağdan kullandığı taç atışı sonrası ceza sahası içinde topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun savunmaya rağmen vuruşunda, kaleci Dibusz yerden uzak köşeye giden meşin yuvarlağa uzanarak sahip oldu.54’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Caner’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk, penaltı noktası üzerinde şutunu çekti ancak top defanstan döndü. Dönen topa hareketlenen Ozan Tufan’ın ceza yayı içinde gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.57'nci dakikada Nikolic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Varga'nın vuruşunda kalecinin de müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Siger, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.90+5’inci dakikada savunmadan dönen topla buluşan Varga'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.Karşılaşma, Macaristan’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.Uluslar Ligi'nde C ligine düştük. İşte yeni rakiplerimiz...▪Faroe Adaları▪Cebelitarık▪Lüksemburg▪Azerbaycan▪Kuzey makedonya▪Gürcistan▪Yunanistan▪Kosova▪Belarus▪Litvanya▪Kuzey İrlanda▪Slovakya▪Bulgaristan pic.twitter.com/S1MegmWXnA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 18, 2020
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