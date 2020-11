FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kurasının torbalarını açıkladı

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile ikinci torbada yer aldı. İsviçre'nin Zürih kentinde 7 Aralık Pazartesi günü TSİ 20.00'de çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimine, UEFA üyesi 55 ülke katılacak.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na 13 takımın bilet alacağı Avrupa elemelerinin kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya

3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

Nihat Özdemir'den Şenol Güneş eleştirilerine cevap: Euro olarak yazılan rakamlar gerçek dışı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş için yapılan eleştirilere şu sözlerle karşı çıktı;"Ortaya atılan rakamlar tamamen ve tamamen gerçek dışıdır""A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde bir kaza yaşamıştır, son saniyeye kadar liderlik şansımız vardı ama olmadı. Tabii ki futbolda bu tür şanssızlıklar var ve her zaman olabilir. Ancak çok değil sadece bir yıl önce bizi Avrupa Şampiyonası finallerine taşıyan Şenol Güneş hocamıza yapılan ağır ve haksız eleştirileri üzüntüyle takip ettik. Öncelikle vurgulamak isterim ki, hocamızın aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar tamamen ve tamamen gerçek dışıdır. Kendisinin sözleşmesi TL cinsindendir ve Euro olarak yazılan, söylenen rakamlara hiçbir zaman itibar etmeyiniz.""Hocamızla EURO 2020 finallerine damga vuracağımıza inanıyoruz""Şenol Güneş, Türk futbolunun çok önemli bir değeridir. A Milli Takım Teknik Direktörü olarak, gerek mesleki bilgi ve becerisiyle, gerek etik değerlere olan bağlılığı ile kalitesini her zaman kanıtlamış olan bir spor insanıdır. Yönetim kurulum ve kendi adıma, kendisine yöneltilen ahlak ve etik dışı suçlamaları kınıyoruz. Eleştiriye her zaman açığız ancak bu eleştirilerin vicdan hak ve hukuka aykırı şekilde yapılarak işini gerçekten haysiyetiyle yapan insanlara zarar vermesine ve Türk futbolunun yıpranmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz Şenol Güneş hocamız ve yakaladığımız jenerasyonla, önümüzdeki yaz oynanacak olan EURO 2020 finallerine damga vuracağımıza inanıyoruz. İnşallah, hocamızla 2022 Dünya Kupası finallerine de katılarak özlediğimiz Dünya Kupası coşkusunu bir daha yeniden yaşayacağız. Bu başarıların, bizlere ekonomik olarak güçlü kazanımları oldu ve olacaktır."Lider olmak için çıktığımız maçta küme düştük

Avrupa elemeleri formatı

Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.