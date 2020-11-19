Lider olmak için çıktığımız maçta küme düştük

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları tamamlandı. UEFA Uluslar Ligi gruplarının son haftasında milliler, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer müsabakada ise Sırbistan, sahasında Rusya'yı 5-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Macaristan, grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. İkinci sıradaki Rusya ve üçüncü Sırbistan, B Ligi'nde yoluna devam etti. Son sıradaki Türkiye ise C Ligi'ne düştü.

Puan ve ikili averajları eşit olan Sırbistan ile Türkiye arasındaki sıralamayı, deplasmanda atılan goller belirledi. Sırbistan, Türkiye'ye deplasmanda attığı 2 golün avantajıyla grubu 3. sırada bitirdi.

Karşılaşmadan dakikalar;

6. dakikada ay-yıldızlı ekip serbest vuruş kazandı. Macaristan kalesini cepheden gören pozisyonda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda, kaleci Dibusz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada Macaristan'ın gelişen atağında Kalmar, kaleye yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top üstten auta gitti.

28. dakikada Mahmut Tekdemir'in sağdan kullandığı taç atışı sonrası ceza sahası içinde topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun savunmaya rağmen vuruşunda, kaleci Dibusz yerden uzak köşeye giden meşin yuvarlağa uzanarak sahip oldu.

54’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Caner’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk, penaltı noktası üzerinde şutunu çekti ancak top defanstan döndü. Dönen topa hareketlenen Ozan Tufan’ın ceza yayı içinde gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.

57'nci dakikada Nikolic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Varga'nın vuruşunda kalecinin de müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Siger, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

90+5’inci dakikada savunmadan dönen topla buluşan Varga'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşma, Macaristan’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Uluslar Ligi'nde C ligine düştük. İşte yeni rakiplerimiz...



▪Faroe Adaları

▪Cebelitarık

▪Lüksemburg

▪Azerbaycan

▪Kuzey makedonya

▪Gürcistan

▪Yunanistan

▪Kosova

▪Belarus

▪Litvanya

▪Kuzey İrlanda

▪Slovakya

▪Bulgaristan pic.twitter.com/S1MegmWXnA — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 18, 2020



