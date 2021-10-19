Ali Koç yine ortamı geriyor: Taraftarı sokağa çağırdı

Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 3-1 yenilen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un infial yaratan açıklamaları karşılaşmanın önüne geçti. Ali Koç, maçın hakemi Ali Şansalan hakkında açıklamalarda bulunurken, gerek maç sonu Trabzon’da, gerekse gece İstanbul’da sarı-lacivertli taraftarları yeniden sokağa davet etti.

Fenerbahçe’nin 2018 yılı genel kurulunda yaptığı konuşmada taraftarı sokağa davet ederek yeni bir gelenek başlatan Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemler üzerinden aynı çağrılarını her fırsatta dile getiriyor.

Aynı genel kurulda kendini destekleyen üyelere sokak çağrısı, ayaklanma ve sosyal medya kullanma vurgusunda bulunan Koç’a destekçileri de futbol tezahüratı yerine siyasi sloganlarla eşlik etmişti. Sadece Ali Koç değil, eski başkanvekili Semih Özsoy başta olmak üzere Koç’a yakın isimler de sokağı işaret ederken birçok kesim tarafından bu çağrılar, Gezi Parkı olayları sürecine benzetiliyor.

REKLAM

SPOR Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan pozisyon 'Kiev Karambolü'nü aratmadı

Süreç Trabzon’da başladı

Ali Koç, önceki gün oynanan Trabzonspor karşılaşmasının ardından stat çıkışında, “Fenerbahçe camiası artık ayaklanma zamanı. Ne gücümüz varsa bu düzeni omuz omuza verip bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Yürüyüşse yürüyüş. Sosyal medyada çalışmalarsa sosyal medya. TFF’ye gitmekse TFF’ye gitmek. Artık harekete geçme zamanı, artık ayaklanma zamanı, camiama sesleniyorum. Bunu Fenerbahçe’nin haklarını korumak için söylüyorum. Sabiha Gökçen’e gitmek için hazırlık yapıldığını duyuyorum. Yapın. Bunu muhakkak yapın. Bu takıma sahip çıkın! Sakın ha bana ceza vermeye kalkmayın. Ben burada saygısızlık etmiyorum. Terbiyesizlik etmiyorum. Durum tespiti yapıyorum. TFF başkanı da bunlara katılıyor. Bu böyle gitmez. Ya çarpışarak değişecek ya omuz omuza değişecek. Öyle ya da böyle bu sistem değişecek. Böyle devam etmeyeceksiniz. Bunu aklınızın bir yerine yazın. Bu 3 ayda mı, 6 ayda mı olur, 2 sezonda mı olur ama olacak” şeklinde konuştu.

İstanbul’da devam etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un çağrısı İstanbul’da karşılık gördü ve sarı-lacivertli taraftarlar Sabiha Gökçen havaalanında kafileyi karşıladı. Taraftar grup başkanları arasında, daha önceden konuşacağı planlanan Ali Koç, hazırda bulunan megafon aracılığı ile sarı-lacivertli taraftarlara seslendi. Ali Koç’un konuşmaları zaman zaman tezahüratlarla kesildi.

Özellikle yeniden toplanmak için kendilerinden gelecek haberi beklemelerini isteyen Ali Koç, “Gelecek açısından iyi bir sinyal olmadığı için bıçak kemiğe dayandı. Biz kendi haklarımızı korumak durumundayız. Fenerbahçe kendi haklarını kendi korumaya mahkum edildiğinde karşılığını vermiştir. Sizden ricam bu hafta içinde bizden gelecek önerileri yakından takip edin yakın zamanda yeniden toplanmamız gerekecek. Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Bu takım kendini toparlayacak ve siz de desteğinizi vereceksiniz. Artık bize yapılan haksızlıkları yapanların yanına bırakmayacağız, bir bedeli olacak” ifadelerini kullandı.

REKLAM