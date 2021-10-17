Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan pozisyon 'Kiev Karambolü'nü aratmadı

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında nefes kesici anlar yaşanırken, sarı-lacivertli takımda Kim Min-Jae ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Sıra dışı pozisyon

Mücadelenin 1-1 devam ettiği sırada, Fenerbahçe kale sahasında sıra dışı bir pozisyon yaşandı. Perez'in şutunu kaleci Altay Bayındır kurtardı. Devamında Nwakaeme'nin ortasında Gervinho'nun vuruşu savunmadan döndü.

Pozisyon burada da bitmedi. Seken topu Vitor Hugo tamamlamak istedi ama savunma bir kez daha araya girdi. Savunmadan dönen topa vuran Bakasetas, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

İşte yaşanan o pozisyon;