Ankaragücü'nde Rodrigues krizi: Devler peşinde koşuyordu sözleşmesi feshediliyor

Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, yaptığı açıklamada, final gibi iki zorlu maça çıkacaklarını belirterek, "Hedefimizde şu an iki maçı da almak var, ligde kalabilme adına. Biz puan olarak da o zaman 35 puan elde edeceğiz. Hedefimiz iki maçı alıp ligde kalmak." diye konuştu.

Kümede kalma mücadelesi verdikleri Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor ile puanlarının birbirine yakın olduğunu anlatan Atasoy, şöyle devam etti:

"Diğer takımlarla da puanlarımız çok yakın. Fikstür açısından biz belki onlara göre biraz daha şanslıyız. Önümüzdeki Antalya maçı akabinde Yukatel Denizlispor maçı. Denizlispor maçı tam bir final maçı çünkü onların durumu da kritik. Dolayısıyla bizim hedefimizde bu iki maçı almak var."

Atasoy, Galatasaray ile iç sahada iyi bir mücadeleyle önemli bir galibiyet kazandıklarını ifade ederek, "Biz kalan iki maçta 6 puanı alabileceğimize yüzde yüz inanıyoruz. Biz takım olarak buna hazır vaziyetteyiz. Bu hafta takımda Dever Orgill kart cezalısı. Takım hem kondisyon, hem motivasyon olarak ve İbrahim Üzülmez hocanın gelmesiyle birlikte biraz daha birlik, beraberlik ahengini yakalamış vaziyette. Dolayısıyla bu iki maçı almamamız için hiç bir neden yok. Takımda eksik, sakat oyuncu yok. Orgill, hariç şu an tam kadro sahada olacağız." diye konuştu.

Gerson Rodrigues'in sözleşmesi feshedilebilir

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray maçı öncesinde Ante Kulusic'le yaşadığı tartışma nedeniyle Gerson Rodrigues'in kadrodan çıkarılmasına ilişkin soru üzerine de Atasoy, şu yanıtı verdi:

"Rodrigues'le ilgili affetme gibi bir şey söz konusu değil. Rodrigues, yönetim kurulumuzun almış olduğu son kararla büyük bir ihtimal biz bu kararı bugün netleştireceğiz, sözleşmesini feshetme gibi bir durum olabilir. Bugün nihai kararı vereceğiz. Hukuki süreci devam ettiriyoruz, şu an görüşmeler devam ediyor ama bugün netleşir bu karar. Yönetim kurulu olarak kararımız ayrılma yönünde, nihai karar yüzde doksan bu şekilde olacak gibi. 'Ben bu takımda ilk 11'deyim ben bu takımın golcüsüyüm ben olmazsam bu iş olmaz', bu mantıkla hareket eden her zaman zarar eder. Dolayısıyla orada oluşan haksız bir durum var o haksız durumu da biz görmezden gelemezdik. Çünkü bizim için öncelik Ankaragücü'nün başarısı."

Atasoy, Galatasaray maçı öncesi yaşananların yönetimi son derece üzdüğünü belirterek, "Bu da cevapsız kalmamalıydı, yönetim kurulumuzda öncelikle kadro dışı bırakarak daha sonra da bugün vereceği nihai kararla bu işi sonuçlandıracak." dedi.

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