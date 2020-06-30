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Fenerbahçe'nin istediği Gerson Rodrigues kimdir?

Fenerbahçe'nin istediği Gerson Rodrigues kimdir?

Kadrosunu yeniden şekillendirecek olan Fenerbahçe, Ankaragücü’nde kiralık forma giyen ve bonservisi Dinamo Kiev’de bulunan Gerson Rodrigues'i transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Gerson Rodrigues kimdir? Gerson Rodrigues hangi bölgede oynuyor? Gerson Rodrigues'in bonservisi ne kadar? Bütün detayları haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gerson Rodrigues kimdir?

Gerson Rodrigues kimdir?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ankaragücü forması giyen golcü oyuncu Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki oyuncunun tek taliplisi Fenerbahçe'de değil. Birçok ekip Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor.

Gerson Rodrigues kimdir?

20 Haziran 1995’te Lüksemburg’ta doğan Portekiz asıllı Gerson Rodrigues, futbola ülkesinde başladı. Ardından sırasıyla Tetange, Luxembourg, Fola Esch, Telstar, Sheriff, Iwata ve Dinamo Kiev formaları giydi. 2 Ağustos 2019’da Iwata’dan Kiev’e 2 milyon euro transfer bedeliyle transfer olması, kariyerindeki en büyük sıçrama oldu.

Lüksemburglu oyuncu 31 Ocak 2020’de 500 bin euro ücret karşılığında Ankaragücü’ne kiralandı. 25 yaşındaki oyuncu Türkiye’de oynadığı ilk 10 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 1.88 boyundaki golcü oyuncu, ülkesi Lüksemburg ile toplamda 24 karşılaşmada forma giydi ve 3 kez fileleri havalandırdı. Rodrigues, santrafor bölgesi dışında kanatlarda da oynayabiliyor.

Gerson Rodrigues'in bonservisi ne kadar?

  • Gerson Rodrigues'in Transfermarkt verilerine göre değeri 1.4 milyon euro olarak biliniyor.

Fenerbahçe'de forvete Gerson Rodrigues, ortaya Bernard Mensah
Fenerbahçe'de forvete Gerson Rodrigues, ortaya Bernard Mensah

Fenerbahçe’de yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Ankaragücü’nde kiralık forma giyen ve bonservisi Dinamo Kiev’de bulunan Gerson Rodrigues’i kadrosuna katmak için harekete geçti.Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Gerson Rodrigues kimdir?Gerson Rodrigues için Fenerbahçe teklifte bulundu Sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Rodrigues’i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Yönetimin kiralama bedeli olarak 1 milyon euro önerdiği öğrenildi. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev alabilen Rodrigues, ara transferde 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında Ankaragücü’ne transfer olmuştu. Rodrigues 10 maçta, 5 gol ve 2 asistle oynadı.Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Bernard Mensah itirafı: Teklif aldıkİşte Fenerbahçe'nin Bernard Mensah teklifiFenerbahçe, Kayserispor’un orta sahadaki yıldızı Bernard Mensah’ı transfer etmek için de yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertli yöneticiler, Mensah için Kayserispor ile görüşmelerini sürdürüyor. Mensah’ı 3.6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katan Kayserispor, Atletico Madrid’e transfer taksitlerini ödeyemedi. Fenerbahçe, Kayserispor’a 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu için 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederken, ayrıca kadroda düşünmediği bazı oyuncuları da takas olarak önerdi. Kayserispor, hem Mensah’ın borcundan kurtulup hem de bonservis elde etmeyi planlıyor.Galatasaray'dan ses getiren transfer çalışması: "Giuliano sarı kırmızılı formayı giyebilir"

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