Fenerbahçe'nin istediği Gerson Rodrigues kimdir?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ankaragücü forması giyen golcü oyuncu Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki oyuncunun tek taliplisi Fenerbahçe'de değil. Birçok ekip Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor.

Gerson Rodrigues kimdir?

20 Haziran 1995’te Lüksemburg’ta doğan Portekiz asıllı Gerson Rodrigues, futbola ülkesinde başladı. Ardından sırasıyla Tetange, Luxembourg, Fola Esch, Telstar, Sheriff, Iwata ve Dinamo Kiev formaları giydi. 2 Ağustos 2019’da Iwata’dan Kiev’e 2 milyon euro transfer bedeliyle transfer olması, kariyerindeki en büyük sıçrama oldu.

Lüksemburglu oyuncu 31 Ocak 2020’de 500 bin euro ücret karşılığında Ankaragücü’ne kiralandı. 25 yaşındaki oyuncu Türkiye’de oynadığı ilk 10 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 1.88 boyundaki golcü oyuncu, ülkesi Lüksemburg ile toplamda 24 karşılaşmada forma giydi ve 3 kez fileleri havalandırdı. Rodrigues, santrafor bölgesi dışında kanatlarda da oynayabiliyor.

Gerson Rodrigues'in bonservisi ne kadar?

Gerson Rodrigues'in Transfermarkt verilerine göre değeri 1.4 milyon euro olarak biliniyor.