Fenerbahçe forvet transferi Gerson Rodrigues, ortaya Bernard Mensah istiyor
Fenerbahçe'de forvete Gerson Rodrigues, ortaya Bernard Mensah
Kadrosunu yeniden şekillendirecek olan Fenerbahçe, Ankaragücü’nde kiralık forma giyen ve bonservisi Dinamo Kiev’de bulunan Gerson Rodrigues’i transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin diğer hedefi ise Kayserispor’daki performansıyla öne çıkan Bernard Mensah. Fenerbahçe forvet eksiğini Gerson Rodrigues, orta sahaya takviye olarakta Bernard Mensah'ı kadrosuna katmak istiyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe’de yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Ankaragücü’nde kiralık forma giyen ve bonservisi Dinamo Kiev’de bulunan Gerson Rodrigues’i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Gerson Rodrigues için Fenerbahçe teklifte bulundu
Sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Rodrigues’i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Yönetimin kiralama bedeli olarak 1 milyon euro önerdiği öğrenildi. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev alabilen Rodrigues, ara transferde 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında Ankaragücü’ne transfer olmuştu. Rodrigues 10 maçta, 5 gol ve 2 asistle oynadı.
İşte Fenerbahçe'nin Bernard Mensah teklifi
Fenerbahçe, Kayserispor’un orta sahadaki yıldızı Bernard Mensah’ı transfer etmek için de yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertli yöneticiler, Mensah için Kayserispor ile görüşmelerini sürdürüyor. Mensah’ı 3.6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katan Kayserispor, Atletico Madrid’e transfer taksitlerini ödeyemedi. Fenerbahçe, Kayserispor’a 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu için 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederken, ayrıca kadroda düşünmediği bazı oyuncuları da takas olarak önerdi. Kayserispor, hem Mensah’ın borcundan kurtulup hem de bonservis elde etmeyi planlıyor.
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