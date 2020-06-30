Fenerbahçe’de yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Ankaragücü’nde kiralık forma giyen ve bonservisi Dinamo Kiev’de bulunan Gerson Rodrigues’i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Gerson Rodrigues kimdir? Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ankaragücü forması giyen golcü oyuncu Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki oyuncunun tek taliplisi Fenerbahçe'de değil. Birçok ekip Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor.Gerson Rodrigues kimdir?20 Haziran 1995’te Lüksemburg’ta doğan Portekiz asıllı Gerson Rodrigues, futbola ülkesinde başladı. Ardından sırasıyla Tetange, Luxembourg, Fola Esch, Telstar, Sheriff, Iwata ve Dinamo Kiev formaları giydi. 2 Ağustos 2019’da Iwata’dan Kiev’e 2 milyon euro transfer bedeliyle transfer olması, kariyerindeki en büyük sıçrama oldu.Lüksemburglu oyuncu 31 Ocak 2020’de 500 bin euro ücret karşılığında Ankaragücü’ne kiralandı. 25 yaşındaki oyuncu Türkiye’de oynadığı ilk 10 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 1.88 boyundaki golcü oyuncu, ülkesi Lüksemburg ile toplamda 24 karşılaşmada forma giydi ve 3 kez fileleri havalandırdı. Rodrigues, santrafor bölgesi dışında kanatlarda da oynayabiliyor.Gerson Rodrigues'in bonservisi ne kadar?Gerson Rodrigues'in Transfermarkt verilerine göre değeri 1.4 milyon euro olarak biliniyor.Fenerbahçe'de forvete Gerson Rodrigues, ortaya Bernard Mensah

Gerson Rodrigues için Fenerbahçe teklifte bulundu

Sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Rodrigues’i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Yönetimin kiralama bedeli olarak 1 milyon euro önerdiği öğrenildi. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev alabilen Rodrigues, ara transferde 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında Ankaragücü’ne transfer olmuştu. Rodrigues 10 maçta, 5 gol ve 2 asistle oynadı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Bernard Mensah itirafı: Teklif aldık Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Sivasspor’u 2-0 yenen Kayserispor’da Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Gözbaşı, takım olarak imkansızı başardıklarını ifade ederek, "Öncelikle Sivasspor’un başkanına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Kayserispor olarak imkansızı başarmak üzereyiz. Biliyorsunuz ben bitkisel hayatta olan bir takımı devralmıştım. İnşallah altın değerinde puan aldık. İlk günden beri mücadelemizi hiç bırakmadık. Önümüz açıldı. Biz Süper Lig’de kalmaya kararlıyız. Bizim takımımızın yeri Süper Lig’dir. Ben yönetim, teknik kadro, futbolcular buna hepimiz inandık. Bu inançtan bir gün bile geri adım atmadık. Atmamaya da devam edeceğiz. Ayrıca salı günü benim doğum günüm. Futbolcularıma bana böyle erkenden hediye verdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Süper Lig’de kalma mücadelemize devam ediyoruz" şeklinde konuştu.Sivasspor - Kayserispor: 0-2"Mensah için yurt içi ve yurt dışından teklifler var"Adı transfer haberlerinde geçen Mensah hakkında konuşan Başkan Gözbaşı, "Tabii ki Mensah Süper Lig’in en önemli oyuncularından biri. Hemen hemen her takımdan yurt içinden yurt dışından Mensah’a teklifler var. Ama bizim önce hedefimiz ligde kalmak. Bunları daha sonra değerlendireceğiz. Çok heyecanlıyım. Çok önemli galibiyet aldık. Bu sene Sivasspor evinde hiç yenilmemişti. O yüzden hem heyecanlıyım, hem de çok mutluyum. Süper Lig’de kalmak için gerçekten çok mücadele ediyoruz. 7 puanda bir takım devraldım. Şu an neredeyiz. Bu bir başarı hikayesidir" ifadelerini kullandı.Yöneticiler arasında gerginlikKayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı’nın açıklamasının ardından yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Başkan Gözbaşı’nın üzerine yürüyen Kayserisporlu bir yöneticiyi diğer yöneticiler sakinleştirirken, Gözbaşı ise aracına binerek stadyumu terk etti.Bernard Mensah kimdir?17 Ekim 1994 yılında Gana'da doğan Bernard Mensah, Guimaraes U19 takımında oynadı. Ardından sırasıyla Atletico Madrid, Getafe ve Kasımpaşa'da forma giydi. Kayserispor, Mensah'ı 3.6 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'ten kadrosuna kattı. Mensah bu sezon 24 karşılaşmada 5 gol ve 8 asistle oynadı. Galeri: Fenerbahçe'de 2 transfer bitti, 2 transfer de yolda

İşte Fenerbahçe'nin Bernard Mensah teklifi

Fenerbahçe, Kayserispor’un orta sahadaki yıldızı Bernard Mensah’ı transfer etmek için de yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertli yöneticiler, Mensah için Kayserispor ile görüşmelerini sürdürüyor. Mensah’ı 3.6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katan Kayserispor, Atletico Madrid’e transfer taksitlerini ödeyemedi. Fenerbahçe, Kayserispor’a 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu için 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederken, ayrıca kadroda düşünmediği bazı oyuncuları da takas olarak önerdi. Kayserispor, hem Mensah’ın borcundan kurtulup hem de bonservis elde etmeyi planlıyor.