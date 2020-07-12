Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic yumruk yumruğa kavga etti

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Bu kritik karşılaşmada Ankaragücü puan kaybetmesi halinde küme düşecek. Mücadele öncesindeyse Ankara ekibinde Gerson Rodrigues şoku yaşandı. Ante Kulusic ile kavga eden Rodrigues, Galatasaray maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takım futbolcularından Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic'in arasında geçen olaya ilişkin, "Doğrudur, tartışma olmuş. Tartışmışlar. Bu nedenle biz akşam maça çıkacak kadromuzdan Gerson Rodrigues'i çıkarttık. Ancak Ante Kulusic oynayacak" diye konuştu.

Başkan Fatih Mert, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de kümede kalma mücadelesine ilişkin, "Sahaya galip gelmek için çıkacağız. İnşallah üçte üç yapıp ligde kalma arzusundayız" dedi.

"Kahvaltı sonrasında tartıştılar"

Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Gerson Rodrigues ve Ante Kulusic arasında yaşanan olayla ilgili konuştu. Üzülmez, "Gerson, kahvaltıdan sonraki yürüyüşte Ante ile sert bir diyalog yaşadı, geniş açıklamayı sonra yaparız. Ne kadar önemli oyuncu olursanız olun, hiçbir oyuncu armanın üzerinde değil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Gerson Rodrigues kimdir? Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ankaragücü forması giyen golcü oyuncu Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki oyuncunun tek taliplisi Fenerbahçe'de değil. Birçok ekip Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor.Gerson Rodrigues kimdir?20 Haziran 1995’te Lüksemburg’ta doğan Portekiz asıllı Gerson Rodrigues, futbola ülkesinde başladı. Ardından sırasıyla Tetange, Luxembourg, Fola Esch, Telstar, Sheriff, Iwata ve Dinamo Kiev formaları giydi. 2 Ağustos 2019’da Iwata’dan Kiev’e 2 milyon euro transfer bedeliyle transfer olması, kariyerindeki en büyük sıçrama oldu.Lüksemburglu oyuncu 31 Ocak 2020’de 500 bin euro ücret karşılığında Ankaragücü’ne kiralandı. 25 yaşındaki oyuncu Türkiye’de oynadığı ilk 10 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 1.88 boyundaki golcü oyuncu, ülkesi Lüksemburg ile toplamda 24 karşılaşmada forma giydi ve 3 kez fileleri havalandırdı. Rodrigues, santrafor bölgesi dışında kanatlarda da oynayabiliyor.Gerson Rodrigues'in bonservisi ne kadar?Gerson Rodrigues'in Transfermarkt verilerine göre değeri 1.4 milyon euro olarak biliniyor.Fenerbahçe'de forvete Gerson Rodrigues, ortaya Bernard Mensah

Ante Kulusic ve Gerson Rodrigues kavga etti

Bugün maç öncesi yapılan kahvaltıdan sonra takım halinde tesisler çevresinde yürüyüş yapan Ankaragücü kafilesinde takımdan ayrı yürüyen Rodrigues'e takım kaptanı Kulusic ikazda bulundu. Bu ikaz üzerine Kulusic'e küfür eden Rodrigues, takım kaptanına saldırdı.

Gerson Rodrigues, Kulusic'e yumruk atarken, daha sonrasında olay yatıştırıldı. Olay, kulüp yöneticilerinden Taner Acar tarafından başkan Fatih Mert'e intikal ederken, başkan Mert verdiği karar ile Gerson Rodrigues'in süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan MKE Ankaragücü'nün Rodrigues ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedeceği öğrenildi.



