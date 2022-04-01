Arsene Wenger'den Mesut Özil yorumu: "O bir sanatçı"

Mesut Özil'in ve Arsenal'ın eski hocası Arsene Wenger, Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, eski öğrencisinin Fenerbahçe'de kadro dışı kalması hakkında yorum yaparken Özil'in, yönetmesi zor bir oyuncu olmadığını söyledi. ESPN'e konuşan Arsene Wenger'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"O bir sanatçı"

"Yönetmesi zor bir oyuncu değil. Biraz eğlenmesi gereken, özel yetenekleri olan bir oyuncu. O bir sanatçı ve bu tarz oyuncular biraz daha duygusal oluyor. Bu oyuncuların desteğe ve çevresindeki insanların onları zorlamasına ihtiyacı var."

"Onun etrafında oyunu kurman lazım"

"Futbol takımını 2 şekilde görebilirsin. Herkesin aynı şeyi yapmasını istersin ya da anlaşabilmenin bir yolunu bulursun. Az defans yapan takımda daha fazla kreatif oyuncuya ihtiyacın oluyor ama onun etrafında oyun kuracaksanız eksiklerini telafi edecek kişilerle takım inşa edeceksiniz. Bunun üzerinde düşünmelisiniz."

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