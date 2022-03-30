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Spor Erkut Söğüt "Mesut Özil Fenerbahçede kalmaya devam edecek"
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Erkut Söğüt: "Mesut Özil Fenerbahçe'de kalmaya devam edecek"

Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından oyuncunun menajeri Erkut Söğüt açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de kalmaya devam edeceğini belirten Söğüt, "Bu şekilde bir olay yaşandı diye kimse Mesut'un eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Erkut Söğüt: Mesut Özil Fenerbahçede kalmaya devam edecek
Mesut Özil bu sezon 26 maçta, 9 gol ve 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Özil'in kulüpte kalacağını söyleyen Söğüt, nihai kararın beklendiğini ifade etti. Lig Radyo'ya konuşan menajer Erkut Söğüt'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir"

  • "Burada belirli bir süreç başlamıştır. Mesut şu anda Ozan'la birlikte antrenmanlarına devam ediyor. Burada kimsenin bilmediği ve çok önemli bir şey var aslında. Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan'ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor. Nihai bir karar bekleniyor şu anda. Bu bir tedbir kararıdır, yani izinli sayılıyor Mesut."

"Mesut Özil Fenerbahçe'de kalmaya devam edecek"

  • "Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek. Fenerbahçe'ye 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı. 'Önemli değil' diyerek Fenerbahçe sevgisine vurgu yaptı. Hırslı, oynamak istiyor, hisleri yüksek. Maçta da yarıda çıkınca o tansiyonla yaşanan şeyler oldu. Futbolcular bunları yaşayabiliyor. 'Doğru' demiyorum ama olabiliyor. Yöneticiler de maçlar esnasında kavga edebiliyorlar, ceza alıyorlar ve sonrasında görevlerine devam ediyorlar."

"Buraya Fenerbahçe sevgisi için geldi"

  • "Yaşananlar takım içerisinde olan olaylardır. Hoca ile aralarında ne geçtiyse takım içinde geçti. Mesut dışarı çıkıp kimseyi kötülemedi. Yaşananlar orada kalır. Cezası görülecekse görülür ve biter. Mesut olayın içinde olduğu için bu kadar büyütüldü. Buraya Fenerbahçe sevgisi için geldi. Yoksa gelmezdi. Bu şekilde bir olay yaşandı diye de kimse Mesut'un eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin. Fenerbahçeli olarak geldi, katkı sağlamak istiyor."

"Savunmamızı yaptık"

  • "Detaylara girmek benim haddime değil. Kulüp bunu çözecektir. Böyle bir süreci nasıl geçeceğini bilen bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Kadro dışı kararı verildikten sonra Mesut'un da savunması istendi. Biz de avukatlarımızla beraber bu savunmayı gerçekleştirdik. Biz de sizler gibi nihai kararın ne olacağını bekliyoruz."

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