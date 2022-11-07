Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi bugün saat 14.00'te yapılacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kurada Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan takımlarla Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlar eşleşecek.
Play-off turunun kazananları, temsilcimiz Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu son 16 turundaki takımlarla eşleşerek çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
Çeyrek finalden önce aynı ülkelerin takımları eşleşemeyecek.
Şampiyonlar Ligi üçüncüleri
- Ajax
- Bayer Leverkusen
- Barcelona
- Sporting
- Salzburg
- Shakhtar Donetsk
- Sevilla
- Juventus
Avrupa Ligi ikincileri
- PSV
- Rennes
- Roma
- Union Berlin
- Manchester United
- Midtjylland
- Nantes
- Monaco
Son 16 turuna direkt yükselenler
- Fenerbahçe
- Arsenal
- Real Betis
- Union Saint Gilloise
- Real Sociedad
- Feyenoord
- Freiburg
- Ferencvaros