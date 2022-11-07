Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

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Ümit Özdağ Afganistan’da hafızlık yapan öğrencilerin görüntülerine 'gericilik' dedi

Sığınmacılara yönelik yaptığı ırkçı açıklamalarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez de Afganistan’da hafızlık yapan öğrencileri hedef aldı. Özdağ, dini eğitim alan öğrencilerin görüntülerini paylaşarak "gericilik" dedi.