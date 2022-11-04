Spor Takımlarımız Avrupada tarih yazdı İşte ülke puanı sıralamasındaki yeni yerimiz
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Takımlarımız Avrupa'da tarih yazdı: İşte ülke puanı sıralamasındaki yeni yerimiz

UEFA ülke puanı sıralamasında sezona 20. sırada başlayan Türkiye, Avrupa kupalarındaki grup maçları sonunda 12. sıraya kadar yükseldi. Bununla birlikte tarihimizde en çok ülke puanı kazandığımız sezon rekoru da kırılmış oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum: Türkiye kaçıncı sırada?
Temsilcilerimiz Avrupa'da yoluna devam ediyor.

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir gruplarındaki son maçlarını oynadı.

Fenerbahçe lider çıktı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun son hatasında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

ÖZET | Dinamo Kiev - Fenerbahçe: 0-2
SPOR
ÖZET | Dinamo Kiev - Fenerbahçe: 0-2

Trabzonspor Konferans Ligi'nde

Trabzonspor ise Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yendi. Grubunu 3. sırada tamamlayan bordo mavililer, UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı.

ÖZET | Trabzonspor - Ferencvaros: 1-0
SPOR
ÖZET | Trabzonspor - Ferencvaros: 1-0

Başakşehir ve Sivasspor zirvede tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi temsilcilerimizden Başakşehir, A Grubu'ndaki son maçında ağırladığı İskoçya'nın Hearts takımını 3-1 yenerek grup lideri oldu ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Başakşehir Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
SPOR
Başakşehir Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı

Kupa 3'deki diğer temsilcimiz Sivasspor ise G Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk olduğu Çekya'nın Slavia Prag takımıyla 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 tur biletini kaptı.

12. sıraya yükseldik

Avrupa kupalarında oynanan 6. hafta maçlarının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi.

Sezona 20. sırada başlayan Türkiye, grup maçları sonunda 12. sıraya kadar yükselme başarısı gösterdi.

Bununla birlikte tarihimizde en çok ülke puanı kazandığımız sezon rekoru da kırılmış oldu.

Daha önce Avrupa'da en çok puanı 2012-2013 sezonunda toplamıştık.

İşte ülke puanı sıralamasındaki yerimiz:
Futboldan büyükkeyif aldık

'Futboldan büyük
keyif aldık'

​Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Ferencvaros galibiyeti sonrası konuştu.
Çok önemli biroyuncu olacak

'Çok önemli bir
oyuncu olacak'
Herkesten daha başarılıyız

'Herkesten daha başarılıyız'

​Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçtan sonra konuştu.
Fenerbahçe <br>Avrupa'da da lider

Fenerbahçe
Avrupa'da da lider

​Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi.
'Starboy'

'Starboy'

​Arda Güler Avrupa'daki ilk golünü Dinamo Kiev'e attı.
Muhtemel rakiplerimiz

Muhtemel rakiplerimiz

​İşte Trabzonspor'u Konferans Ligi'nde bekleyen rakipler.
Bakasetas tarihe geçti

Bakasetas tarihe geçti

​Trabzonspor'un yıldızından unutulmayacak istatistik.
Avrupa'nın<br> en talihsiz kulübü

Avrupa'nın
en talihsiz kulübü

​Dünya futbolu böyle elenme görmemiştir.
Trabzonspor <br>Konferans Ligi'nde

Trabzonspor
Konferans Ligi'nde

​Bordo mavililer gruptaki son maçında Ferencvaros'u mağlup etti.
Başakşehir son 16'da

Başakşehir son 16'da

​Temsilcimiz, Konferans Ligi A Grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kaldı.
Emeklilik kararını duyurdu

Emeklilik kararını duyurdu

​Barcelona'nın yıldız futbolcusu son kararını açıkladı.
Kongre <br>üyesi oldular

Kongre
üyesi oldular

Necip Uysal ve Cenk Tosun'a üyelik kartları teslim edildi.
'41-42 <br>kriter var'

'41-42
kriter var'

​TFF Başkanı Büyükekşi, hakem atamalarının nasıl yapıldığını açıkladı.

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