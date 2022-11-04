Takımlarımız Avrupa'da tarih yazdı: İşte ülke puanı sıralamasındaki yeni yerimiz

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir gruplarındaki son maçlarını oynadı.

Fenerbahçe lider çıktı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun son hatasında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

SPOR ÖZET | Dinamo Kiev - Fenerbahçe: 0-2

Trabzonspor Konferans Ligi'nde

Trabzonspor ise Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yendi. Grubunu 3. sırada tamamlayan bordo mavililer, UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı.

SPOR ÖZET | Trabzonspor - Ferencvaros: 1-0

Başakşehir ve Sivasspor zirvede tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi temsilcilerimizden Başakşehir, A Grubu'ndaki son maçında ağırladığı İskoçya'nın Hearts takımını 3-1 yenerek grup lideri oldu ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

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SPOR Başakşehir Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı

Kupa 3'deki diğer temsilcimiz Sivasspor ise G Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk olduğu Çekya'nın Slavia Prag takımıyla 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 tur biletini kaptı.

🇹🇷 Avrupa yürüyüşümüz devam ediyor... pic.twitter.com/W9d6IhI322 — SPOR (@yenisafakspor) November 3, 2022

12. sıraya yükseldik

Avrupa kupalarında oynanan 6. hafta maçlarının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi.

Sezona 20. sırada başlayan Türkiye, grup maçları sonunda 12. sıraya kadar yükselme başarısı gösterdi.

Bununla birlikte tarihimizde en çok ülke puanı kazandığımız sezon rekoru da kırılmış oldu.

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Daha önce Avrupa'da en çok puanı 2012-2013 sezonunda toplamıştık.

İşte ülke puanı sıralamasındaki yerimiz:







