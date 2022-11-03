Başakşehir Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son haftasında Başakşehir, sahasında İskoç temsilcisi Hearts ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçı 3-1 kazanarak grup birincisi şeklinde adını son 16'ya yazdırdı.

Başakşehir - Hearts maç özeti

4. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç’ün içeri çevirdiği topa arka direkte Youssouf’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

33. dakikada Duarte’nin uzun pasında Okaka topa hareketlendi. Hearts kalecisi Gordon da ceza sahası dışına çıkarak topa hamle yaptı. Oluşan karambolde topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

36. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar’ın ortasında arka direkte Traore topun sahibi oldu. Traore’nin sağ taraftan kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gordon’dan döndü. Traore dönen topa yeniden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Gordon kornere çeldi.

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49. dakikada Bertrand Traore rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

64. dakikada Berkay Özcan, Başakşehir adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0

73. dakikada Hearts takımından Barrie McKay sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

76. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jorge Grant ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

90. dakikada Nathaniel Atkinson, Hearts adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-1

Karşılaşma, 3-1'lik Başakşehir'in galibiyetiyle tamamlandı.

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İskoç taraftarlar da maçı izledi

Başakşehir ile Hearts arasında oynanan karşılaşmada İskoç taraftarlar da tribünde yer aldı. Yaklaşı bin Hearts taraftarı, deplasmanda oynadıkları mücadelede takımlarını destekledi.