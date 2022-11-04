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ÖZET | Dinamo Kiev - Fenerbahçe: 0-2

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla grubunu lider tamamladı ve Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle: Arda Güler gol izle Arao gol izle
Fenerbahçeli futbolcuların sevinci.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla grubunu lider tamamladı ve Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar;

5. dakikada Crespo’nun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Arda’nın ortasında arka direkte Szalai’nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

16. dakikada Arda’nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia’nın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

GOL!

  • 23. dakikada Crespo’nun sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Buschan ile savunma oyuncusunun anlaşmazlığında Buschan’dan seken topa ceza yayı üzerinde Arda’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

34. dakikada Valencia’nın rakip oyuncudan topu kapıp kaleci Buschan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

GOL!

  • 45+2. dakikada sol kanattan Arda’nın kullandığı köşe atışında kale önünde Arao’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

53. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Vanat, kaleci Altay'dan sıyrıldı ancak topu ayağından açtı. Kaleci Altay'ın vuruş açısını kapattığı oyuncu, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.

60. dakikada Crespo'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya durumda yerden vuruşunda, Bushchan meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

69. dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza yayı sol çaprazından Lincoln Henrique'nin sert vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

84. dakikada Alioski'nin soldan pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun uzak direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

  • Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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