Spor ÖZET | Trabzonspor - Ferencvaros 1-0
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ÖZET | Trabzonspor - Ferencvaros: 1-0

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında Ferencvaros'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavililer, Monaco'nun da Kızılyıldız'ı mağlup etmesinin ardından UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Ferencvaros maç özeti ve golleri izle: Bakasetas gol izle
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.

UEFA Avrupa Lig H Grubu 6. haftasında Trabzonspor sahasında Ferencvaros karşılaştı. Bordo-mavililer müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Karadeniz ekibi bu sonuçla yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek.

Maçtan dakikalar;

7. dakikada Trazeguet’in ceza sahası yayı üzerindeki Bakesetas’ı gördü. Ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz’un sağındaki direğin içine çarparak ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada Trezeguet’in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

23. dakikada Trabzonspor’un sol taraftan kullandığı korner atışını iyi takip eden Bartra’nın kafa vuruşunda kaleci Dibsuz meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

30. dakikada Abdulkadir Ömür’ün ceza sahası dışından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz’da kaldı.

41. dakikada Bakasetas, Trezeguet paslaşmasında topu önüne alan Bakasetas’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Dibusz, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

79. dakikada sağ çaprazdan gelişen Trabzonspor atağında Gbamin’in pasında topla buluşan Larsen’in yerden vuruşunda top kaleci Dibusz’da kaldı.

81. dakikada Vecsei’nin uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır güçlükle çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
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