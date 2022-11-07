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Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belirlendi. Bordo-mavili temsilcimiz İsviçre ekibi Basel ile eşleşti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Konferans Liginde hangi takımla eşleşti?
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UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 8 takım ile temsilcimiz Trabzonspor gibi Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 ekip, bu turda eşleşti.

Play-off turunun kazananları, aralarında Başakşehir ile Sivasspor'un da bulunduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek.

İşte Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri:

  • Karabağ-Gent
  • Trabzonspor-Basel
  • Lazio-Cluj
  • Bodo Glimt-Lech Poznan
  • Braga-Fiorentina
  • Dnipro-1-Larnaca
  • Sheriff-Partizan
  • Ludogorets-Anderlecht

Son 16 turuna direkt yükselen takımlar ise şöyle:

  • Başakşehir
  • Sivasspor
  • AZ Alkmaar
  • Djurgarden
  • Nice
  • Slovan Bratislava
  • Villarreal
  • Wet Ham United

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