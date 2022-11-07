Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 8 takım ile temsilcimiz Trabzonspor gibi Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 ekip, bu turda eşleşti.
Play-off turunun kazananları, aralarında Başakşehir ile Sivasspor'un da bulunduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek.
İşte Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri:
- Karabağ-Gent
- Trabzonspor-Basel
- Lazio-Cluj
- Bodo Glimt-Lech Poznan
- Braga-Fiorentina
- Dnipro-1-Larnaca
- Sheriff-Partizan
- Ludogorets-Anderlecht
Son 16 turuna direkt yükselen takımlar ise şöyle:
- Başakşehir
- Sivasspor
- AZ Alkmaar
- Djurgarden
- Nice
- Slovan Bratislava
- Villarreal
- Wet Ham United