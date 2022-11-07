Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Ekonomi

1,5 milyon binaya enerji kimlik belgesi verildi: Faturalar en az yüzde 20 düşecek

Yaklaşık 1,5 milyon binaya enerji kimlik belgesi verildiğini dile getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, ''2023 yılı itibari ile yeni yapı ruhsatı alacak belli büyüklükteki binalarda da uygulanmaya başlanacak. Bu sayede enerji faturalarını en az yüzde 20 düşüreceğiz” dedi.