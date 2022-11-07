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Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi gibi eşleşme

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Barcelona-Manchester United eşleşmesi dikkati çekti. Adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe ise bu kurada yer almadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kurada Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan takımlarla Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan ekipler eşleşti.

Bu turda ilk maçlar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak.

Play-off turunun kazananları, temsilcimiz Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu son 16 turundaki takımlarla eşleşerek çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.


İşte Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri

  • Barcelona-Manchester United
  • Juventus-Nantes
  • Sporting-Midtjylland
  • Shakhtar Donetsk-Rennes
  • Ajax-Union Berlin
  • Bayer Leverkusen-Monaco
  • Sevilla-PSV
  • Salzburg-Roma

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna direkt yükselen takımlar ise şöyle:

  • Fenerbahçe
  • Arsenal
  • Real Betis
  • Union Saint Gilloise
  • Real Sociedad
  • Feyenoord
  • Freiburg
  • Ferencvaros

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