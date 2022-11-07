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'Dev' eşleşmeler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurası çekildi. Liverpool-Real Madrid ve PSG-Bayern Münih eşleşmeleri dikkati çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022-23 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri
Kura çekimini Hamit Altıntop gerçekleştirdi.

Finali İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentinden çekilen kurada gruplarını liderler tamamlayan ekiplerle ikinci bitiren takımlar eşleşti.

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri:

  • Leipzig-Manchester City
  • Club Brugge-Benfica
  • Liverpool-Real Madrid
  • Milan-Tottenham Hotspur
  • Frankfurt-Napoli
  • Borussia Dortmund-Chelsea
  • Inter-Porto
  • PSG-Bayern Münih

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