'Dev' eşleşmeler belli oldu

Finali İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı.
İsviçre'nin Nyon kentinden çekilen kurada gruplarını liderler tamamlayan ekiplerle ikinci bitiren takımlar eşleşti.
Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.
İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri:
- Leipzig-Manchester City
- Club Brugge-Benfica
- Liverpool-Real Madrid
- Milan-Tottenham Hotspur
- Frankfurt-Napoli
- Borussia Dortmund-Chelsea
- Inter-Porto
- PSG-Bayern Münih