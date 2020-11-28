Beşiktaş ile Fenerbahçe sosyal medya üzerinden atıştı

Ligin 10. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, derbi öncesi sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından Twitter etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" denildi.
Fenerbahçe'den cevap gecikmedi
Beşiktaş'ın iğneli paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, 'Algı' kelimesi "Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak" şeklinde açıklanarak, ezeli rakibe gönderme yapıldı.
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