SÜPER LİG

Beşiktaş ile Fenerbahçe sosyal medya üzerinden atıştı

Süper Lig'de pazar günü oynanacak derbi öncesi iki kulüp, sosyal medya hesaplarından birbirlerine gönderme yaptı. Beşiktaş'ın paylaşımına Fenerbahçe'den cevap gecikmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbideki ikili mücadelelerden

Derbideki ikili mücadelelerden

Ligin 10. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, derbi öncesi sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından Twitter etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" denildi.


Fenerbahçe'den cevap gecikmedi

Beşiktaş'ın iğneli paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, 'Algı' kelimesi "Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak" şeklinde açıklanarak, ezeli rakibe gönderme yapıldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nun
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nun

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:27 KASIM CUMA19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu28 KASIM CUMARTESİ 13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan29 KASIM PAZAR13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu30 KASIM PAZARTESİ 19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

Mert Nobre'den derbi tahmini: 'Berabere bitmez' dedi, avantajlı takımı açıkladı
Mert Nobre'den derbi tahmini: 'Berabere bitmez' dedi, avantajlı takımı açıkladı

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile BeşiktaşKadıköy'de karşı karşıya gelecek. 3 sezon Fenerbahçe, 5 sezon da Beşiktaş forması giymiş olan Mert Nobre, pazar günü oynanacak dev debiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Ajansspor'a konuşan Nobre'nin açıklamaları şöyle;"Fenerbahçe avantajlı ama her şey olabilir""Derbiler tabii ki çok önemli. Her şey olabilir, bir büyük hata ve kırmızı kart olabilir. Bana göre Fenerbahçe daha avantajlı. Oyuncu kadrosu olarak çok alternatifi var. Geçen maçta Beşiktaş bayağı eksikti ama Başakşehir karşısında kazandı. Avantajlı Fenerbahçe ama her şey olabilir. Erol Bulut'un her pozisyonda en az 2 alternatifi var, Sergen Yalçın'ın o kadar alternatifi yok. Hoca her maç stres yaşıyor. İnşallah keyifli bir maç olur.""Seyircisiz hazırlık maçı gibi oluyor""Seyircisiz bir derbi sadece Fenerbahçe için değil Beşiktaş açısından da kötü. Taraftar bulunmadığı zaman hazırlık maçı gibi oluyor. Derbilerde taraftar olunca ekstra motivasyon oluyor. Şu anki durumda oyuncu motivasyonu açısından da zor. Derbilerde oynarken bende hiç stres yoktu. Maç öncesinde mutlaka oyuncu planlar yapar. Derbide atacağı gol oyuncu için çok önemli. Oyuncu kafasında bir gün önce maçı oynar ve ayrı bir motivasyonla çıkar.""Hakemin etkisi önemli" "Maalesef hakemler çok iyi değil, VAR olmasına rağmen çok hata oluyor. Bu konu çok önemli. Oyuncu hafta boyunca çalışıp maç sırasında hocanın istediği her şeyi yapmasına karşın hakemin bir kararı her şeyi değiştiriyor. Derbide hakemin tecrübeli olması ve sakin kalması çok önemli."Derbinin kilit futbolcuları"Samatta sakat ama Cisse var. Çok değişen bir şey yok. Dezavantajlı ve oyuncu alternatifi az olan Beşiktaş. Cisse ve Perotti'nin performansı çok iyi ve Fenerbahçe açısından önemli olacak derbide. Beşiktaş’ta ise Atiba ve Josef De Souza’nın performansları maça etki edecek."Erol Bulut derbide forma giyemeyecek futbolcuyu açıkladı"İlk gol maçın seyrini değiştirir" "Derbilerde ilk golü atmak çok önemli. Çünkü diğer takım risk almak zorunda kalıyor. O risk anlarında belki ikinci gol gelebilir belki de berabere golü bulunur. Her açıdan ilk gol derbinin şeklini değiştirir her zaman." "Berabere bitmez" "Derbi berabere bitmez. Maçı yüzde 60 Fenerbahçe, yüzde 40 Beşiktaş kazanır.""Fenerbahçe ve Başakşehir avantajlı" Şampiyonluk mücadelesi hakkında da konuşan Nobre, "Pandemi bayağı zorladı takımları. Bence şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ve Başakşehir avantajlı. Bu iki takımın her pozisyonda en az iki, oyuncusu var ve bunlar tecrübeli futbolcular. Alanya iyi takım ama kadrosunda alternatifi çok az" dedi.

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