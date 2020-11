Beşiktaş ile Fenerbahçe sosyal medya üzerinden atıştı

Ligin 10. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, derbi öncesi sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından Twitter etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" denildi.

Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? @Twitter



Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz. 😏 pic.twitter.com/uLDuF6ozg4 — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2020

Fenerbahçe'den cevap gecikmedi

Beşiktaş'ın iğneli paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, 'Algı' kelimesi "Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak" şeklinde açıklanarak, ezeli rakibe gönderme yapıldı.

😏 pic.twitter.com/Xu2j2ENb9w — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 27, 2020

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nun Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.