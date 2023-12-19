Beşiktaş'ta bir önceki yönetim tarafından göreve getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bugün bitecek sözleşmesini yeni yönetim, 27 Aralık tarihine kadar uzattı. Beşiktaş'ta 10 Kasım'da göreve getirilen Çalımbay'ın 18 Aralık'a kadar opsiyonu bulunuyordu.





Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile yapılan görüşmeler sonrasında tecrübeli teknik adamın opsiyonu 27 Aralık tarihine kadar uzatıldı Çalımbay, siyah-beyazlı takımın başında en az 2 maçta daha görev alacak. 27 Aralık'ta ise yeniden bir karar verilecek.





Yabancı teknik adam arayışı

Eski başkan Ahmet Nur Çebi döneminde Çalımbay ile koşullu bir sözleşme imzalanmıştı. Yeni yönetimin göreve geldikten sonra 15 gün içerisinde tecrübeli teknik adamla yolları tazminatsız olarak ayırma hakkı vardı. 15 gün içerisinde fesih olmazsa Çalımbay'ın sözleşmesi sezon sonuna kadar uzuyordu. Yeni başkan Hasan Arat ve futbolun başındaki Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, sözleşmeyi revize etti. Yabancı teknik adam arayışları ise sürüyor.















