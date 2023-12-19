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Spor

Beşiktaş Rıza Çalımbay ile 15 gün daha devam edecek

Beşiktaş'ın yeni yönetimi, Ahmet Nur Çebi döneminde anlaşma sağlanan Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük sözleşmesini revize etti. Çalımbay 27 Aralık'a kadar takımın başında kalacak ve daha sonra geleceğiyle ilgili karar verilecek.

Haber Merkezi
09:17 - 19/12/2023 Tuesday
Güncelleme: 09:29 - 19/12/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Beşiktaş ligde 5.sırada bulunuyor
Beşiktaş ligde 5.sırada bulunuyor

Beşiktaş'ta bir önceki yönetim tarafından göreve getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bugün bitecek sözleşmesini yeni yönetim, 27 Aralık tarihine kadar uzattı. Beşiktaş'ta 10 Kasım'da göreve getirilen Çalımbay'ın 18 Aralık'a kadar opsiyonu bulunuyordu.


Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile yapılan görüşmeler sonrasında tecrübeli teknik adamın opsiyonu 27 Aralık tarihine kadar uzatıldı Çalımbay, siyah-beyazlı takımın başında en az 2 maçta daha görev alacak. 27 Aralık'ta ise yeniden bir karar verilecek.


Yabancı teknik adam arayışı

Eski başkan Ahmet Nur Çebi döneminde Çalımbay ile koşullu bir sözleşme imzalanmıştı. Yeni yönetimin göreve geldikten sonra 15 gün içerisinde tecrübeli teknik adamla yolları tazminatsız olarak ayırma hakkı vardı. 15 gün içerisinde fesih olmazsa Çalımbay'ın sözleşmesi sezon sonuna kadar uzuyordu. Yeni başkan Hasan Arat ve futbolun başındaki Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, sözleşmeyi revize etti. Yabancı teknik adam arayışları ise sürüyor.





#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#Süper Lig
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