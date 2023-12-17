Aboubakar Beşiktaş'ı sildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, dün divan kurulu toplantısında yatpığı açıklamada kadro dışı bırakılan futbolcuların affedilmesine yeşil ışık yakmıştı. Arat, "Karara konu olan oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Büyük Beşiktaş camiasının futbolcusu olmanın gerekliliklerini karşılayacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Kadro dışı bırakılan beş futbolcudan biri olan Vincent Aboubakar'dan bugün dikkat çeken bir hamle geldi. Kamerunlu yıldız, Instagram hesabından Beşiktaş Kulübü'nü takipten çıkardı. Aboubakar'ın bu hamlesi Beşiktaş'tan kesin olarak ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
Aboubakar'ın saç ektirdiği ve bu nedenle 'sakatım' diyerek maça çıkmadığı öne sürülmüştü. 31 yaşındaki yıldız bu iddiayı yalanlamıştı.