Aboubakar Beşiktaş'ı sildi

Kadro dışı bırakılan beş futbolcudan biri olan Vincent Aboubakar'dan bugün dikkat çeken bir hamle geldi. Kamerunlu yıldız, Instagram hesabından Beşiktaş Kulübü'nü takipten çıkardı. Aboubakar'ın bu hamlesi Beşiktaş'tan kesin olarak ayrılacağı şeklinde yorumlandı.