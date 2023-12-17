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Spor

Aboubakar Beşiktaş'ı sildi

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolculardan Vincent Aboubakar, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı kulübü takip etmeyi bıraktı.

Selman Ağrıkan
14:22 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 15:23 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıktı ve 11 gol attı.
Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıktı ve 11 gol attı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, dün divan kurulu toplantısında yatpığı açıklamada kadro dışı bırakılan futbolcuların affedilmesine yeşil ışık yakmıştı. Arat, "Karara konu olan oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Büyük Beşiktaş camiasının futbolcusu olmanın gerekliliklerini karşılayacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.


Kadro dışı bırakılan beş futbolcudan biri olan Vincent Aboubakar'dan bugün dikkat çeken bir hamle geldi. Kamerunlu yıldız, Instagram hesabından Beşiktaş Kulübü'nü takipten çıkardı. Aboubakar'ın bu hamlesi Beşiktaş'tan kesin olarak ayrılacağı şeklinde yorumlandı.


Aboubakar'ın saç ektirdiği ve bu nedenle 'sakatım' diyerek maça çıkmadığı öne sürülmüştü. 31 yaşındaki yıldız bu iddiayı yalanlamıştı.






#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Instagram
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