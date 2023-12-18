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Spor

Kartal'dan sert iniş

Süper Lig'de son 3 sezona istediği gibi başlayamayan ve yarışa erken havlu atan Beşiktaş, son 5 yılda Avrupa'da da kayıpta. 2017-18'de Şampiyonlar Ligi grup aşamasını lider ve namağlup geçen siyah-beyazlı ekip, son yıllarda gruptan dahi çıkamıyor.

09:44 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Avrupa'da çıktığı son 24 müsabakada 18 mağlubiyet yaşadı.
Avrupa'da çıktığı son 24 müsabakada 18 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 2018'den Jberi sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 201718 sezonunda grup aşamasını lider ve namağlup tamamlayan ilk Türk takımı olarak önemli bir başarıya imza atan siyah-beyazlılar, son 5 yılda ise beklentilerin oldukça uzağında kaldı.


Bu sezon ilk kez UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, elemelerde 6'da 6 yapmasına rağmen D Grubu'nda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı ve organizasyona veda etti.


Gruptan çıkamıyor

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son 4 grup mücadelesinde adını üst tura yazdıramadı. Siyah-beyazlılar, 2018-19 ile 2019-20'de Avrupa Ligi, 2021-22'de Şampiyonlar Ligi ve 2023-24'te Konferans Ligi'nde boy gösterdi.


2018-19 ile 2023-24'te grubunu 3. bitiren Beşiktaş, 2019-20 ve 2021-22'de ise son basamakta yer aldı ve üst tura yükselemedi. 2020-21'de Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde eleme aşamasını geçemeyen siyah-beyazlı takım, 2022-23'te ise Avrupa kupalarına katılamadı.


Beşiktaş, Avrupa'da grup aşamasında çıktığı son 24 müsabakada 18 mağlubiyet yaşadı.







#Beşiktaş
#Avrupa
#UEFA Konferans Ligi
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