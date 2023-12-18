Kartal'dan sert iniş

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 2018'den Jberi sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 201718 sezonunda grup aşamasını lider ve namağlup tamamlayan ilk Türk takımı olarak önemli bir başarıya imza atan siyah-beyazlılar, son 5 yılda ise beklentilerin oldukça uzağında kaldı.





Bu sezon ilk kez UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, elemelerde 6'da 6 yapmasına rağmen D Grubu'nda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı ve organizasyona veda etti.





Gruptan çıkamıyor

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son 4 grup mücadelesinde adını üst tura yazdıramadı. Siyah-beyazlılar, 2018-19 ile 2019-20'de Avrupa Ligi, 2021-22'de Şampiyonlar Ligi ve 2023-24'te Konferans Ligi'nde boy gösterdi.





2018-19 ile 2023-24'te grubunu 3. bitiren Beşiktaş, 2019-20 ve 2021-22'de ise son basamakta yer aldı ve üst tura yükselemedi. 2020-21'de Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde eleme aşamasını geçemeyen siyah-beyazlı takım, 2022-23'te ise Avrupa kupalarına katılamadı.





Beşiktaş, Avrupa'da grup aşamasında çıktığı son 24 müsabakada 18 mağlubiyet yaşadı.























