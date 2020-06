Çaykur Rizespor: Oğulcan Çağlayan cepheden kaçmıştır

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, profesyonellerin hatalarının ekonomik anlamda kulübü zarara uğrattığını, son olarak Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılması konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Özellikle Hikmet Karaman dönemindeki transferlerde sorun yaşadıklarını kaydeden Bakır, "Kweuke, Janster ve son olarak Oğulcan Çağlayan olayı yaşanmıştır. Oğulcan Çağlayan cephede savaşırken cepheyi terk edip kaçmıştır. Bu şartlarda kaçmış olması sporcu için 'Zeki, çevik, ahlaklı' söylemine aykırıdır. Davasında haklı olabilir. Oğulcan, ligin bitimine altı hafta kaldığı, pozisyonunda alternatifi olmadığı, oyununa ihtiyaç olduğu, hak kaybetmeyeceğini bildiği halde cephede savaşırken kaçmıştır" ifadelerini kullandı.

Oğulcan için 5 yıl önce 1,5 milyon avro ödeme yaptıklarına işaret eden Bakır, "Parasını kazanmıştır, hizmetleri vardır. Altı maç daha sabredip ligde kalma yarışında, 'Ben de cephede olacağım' deseydi opsiyon konusunda taraftar da ona destek verecekti. Kendisi gitmiş, arkadaşları yalnız kalmıştır. Oğulcan'ın fesih ile opsiyon konusunun bağlantısı yoktur. Lig sonunda hukuki arayışa devam etseydi hiçbir kaybı olmazdı" diye konuştu.

Hasan Yavuz Bakır, Vedat Muric ve Oğulcan'ın menajerinin aynı olduğunu ve benzer sorunların yaşandığını, Oğulcan'ın sözleşmesi ile ilgili eksiklik varsa yapan kişilerle ilgili yönetimin bir değerlendirmede bulunacağını sözlerine ekledi.

Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Oğulcan Çağlayan Rizespor'la sözleşmesini feshetti Son günlerde adı sıklıkla Galatasaray'a gideceği haberleriyle anılan Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor'dan ayrıldı. Karadeniz ekibinin kendisinden habersiz bir şekilde sözleşmesini uzattığı futbolcu, avukatıyla TFF'ye başvuru yaptı ve bonservisini eline aldı.Kalan 6 haftada Rizespor forması giymeyecek olan Oğulcan Çağlayan'ın takım arkadaşlarıyla vedalaşmasının ardından İstanbul'a gideceği ve Galatasaray'a imza atacağı belirtiliyor.24 yaşındaki Oğulcan Çağlayan, futbol kariyeri boyunca çıktığı 181 maçta 26 gol atarken 21 de asit yapma başarısı gösterdi.Genç oyuncunun sözleşmesini feshetmesinin ardından konuşan Rizespor Başkanı Hasan Kartal şunları söyledi;"Sözleşmede olan opsiyonu kullandık ama Oğulcan'ın da feshetme hakkı var. Biz sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz bunu kabul etmedi. Son kararı TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek."Oğulcan Çağlayan transferinde opsiyon bilmecesi: Emsaller futbolcudan yana

Çaykur Rizespor'dan hakem kararlarına tepki

Futbolda adaletin çok önemli olduğunu ifade eden Bakır, Türkiye'de hakemlerin farklı maçlarda farklı standartlar uyguladığını savunarak, Türk futbolu için standartların ve kuralların uygulanması gerektiğini kaydetti.

Bakır, salgın sürecinin ardından gelişen bazı şartların kendilerini konuşmaya sevk ettiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son maçımızda görev alan Cüneyt Çakır, Türkiye'nin yetiştirdiği iyi hakemlerden biri ama nedense Çaykur Rizespor'un iç saha maçlarında aleyhinde hataları devam ediyor. Cüneyt Çakır'ın iç saha maçlarımızda maalesef aleyhimize hataları var. Yukatel Denizlispor maçında iki penaltı pozisyonu var. 57'nci dakikada Ben Youssef'in oyuncumuzun yüzüne vurduğu pozisyonda devam denildi. VAR'a bile gidilmedi, çağrılmadı. Aynı maçta 75. dakikada top oyuncunun eline çarptı. Hakem pozisyonda 'Devam' dedi. Bu pozisyonların ikisine birçok maçta penaltı verildiğini gördük. 'Benzer oyunlar mı oynanıyor?' korkusunu yaşamaya başladık."

Oğulcan Çağlayan transferinde opsiyon bilmecesi: Emsaller futbolcudan yana Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Oğulcan Çağlayan ile kulübü arasında kontrat krizi yaşanıyor. Bunun sebebi ise kulübün oyuncudan habersiz olarak sözleşmesindeki tek taraflı opsiyon maddesini devreye sokması. Genç oyuncu konuyla ilgili olarak TFF'ye başvurma kararı alırken merak edilen soruları Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, yenisafak.com Spor Servisi için değerlendirdi.Oğulcan Çağlayan transferinde oyuncunun lehine birçok emsal var. Bu noktada oyuncudan habersiz uzatılan sözleşmenin iptali ‘güçlü ihtimal’ diyebilir miyiz? "Oğulcan bonservisini eline alabilir mi? Açık olmak gerekirse, Oğulcan’dan habersiz Rizespor ile arasındaki sözleşmede yazılı olan tek taraflı sözleşme uzatım maddesinin Rizespor tarafından kullanılmasının iptali konusunda kesin bir yargıda bulunamayız. Bu ve benzeri konularda birçok emsal karar var. Ancak, bu kararlarda dahi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ile Tahkim Kurulu arasındaki görüş ve karar farklılıklarını görebiliyoruz. Örneğin, Fenerbahçe tarafından 30 Nisan 2008’de bitecek olan sözleşme için 1 yıl uzatım maddesinin tek taraflı kullanılması sonrası, Marco Aurelio Real Betis ile sözleşme imzalamış ve Fenerbahçe’den ayrılmıştı. Ardından Fenerbahçe Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurup, Aurelio aleyhine yaklaşık 5 Milyon Dolarlık bir dava açmıştı. Her ne kadar Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Fenerbahçe’yi haklı bulsa da, Aurelio’nun başvurusu sonrası Tahkim Kurulu söz konusu cezayı iptal etmiş ve bir nevi sözleşme uzatım maddesinin tek taraflı olarak, yani futbolcunun rızası ve onayı olmaksızın uzatılamayacağına karar vermişti. Bir benzer olay da Pablo Batalla’nın Velez Sarsfield Kulübü’nden Bursaspor Kulübü’ne transferinde yaşanmış ve FIFA Velez Sarsfield Kulübü’nün başvurusunu reddetmişti. FIFA ve CAS açık bir şekilde futbolcunun rızasını aramakta. Bu kararlardan yola çıktığımızda; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ile Tahkim Kurulu kararları arasında bir fikir birliği olmadığını görüyoruz. Ancak, verilen kararların genelinde nihai olarak sözleşme uzatım maddesinin kulüp tarafından uzatılması durumunda futbolcuların rızasının arandığını görüyoruz. Bu sebeple, Rizespor ile Oğulcan arasındaki yaşanan olayda bir benzeri durumla karşılaşmamızın, yani sözleşme uzatım durumunun iptali gibi bir kararın çıkması kesin olmamakla birlikte olasıdır. Oğulcan’ın da bu davada emsal kararları örnek göstereceğini ve bu kararlara güvenerek hukuki aksiyon aldığını düşünüyorum."Sözleşmelerdeki tek taraflı opsiyon hakkı aslında sadece kağıt üzerinde kalan bir yazı gibi görünüyor. Buna rağmen kulüpler neden oyuncunun rızasını almadan böyle bir yola gidiyor ya da hedefliyor?"Kulüpler tarafından sözleşmelerde yapılan temel hatalardan biri de sözleşmelerdeki bazı maddelerin tek taraflı olmasıdır. Örneğin; tek taraflı sözleşme uzatma, tek taraflı fesih, tek taraflı cezai şart gibi. Sözleşmelerdeki maddelerin çift taraflı ve her iki tarafın da yararını gözetecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle, sözleşmedeki şartlar kulübün yararına olacak şekilde sadece futbolcuya yükletilemez. Ondan dolayı tek taraflı yazılan maddeler her ne kadar sözleşme üzerinde güzel gözükse de, pratikte uygulanırken hukuki problemlerle karşılaşabiliyor. Birçok futbolcunun bu hukuki durumları bilmemesi olağandır. Ancak, kulüplerin niye bu yola gittiği ve tek taraflı olarak sözleşme uzatım maddesi koyduğu konusunda düşündüğüm iki yol var. Ya kulüpler koydukları maddenin pratikte uygulanamadığını ve bu yönde verilmiş olan emsal kararları bilmiyor, ki bu kuvvetle muhtemeldir. Ya da kulüpler bunu bilmesine rağmen futbolcularla imzalayacakları sözleşmelere bu tür maddeler koyarak, bir nevi bu konu hakkında bilgisi olmayan veya ses çıkarmayan futbolcunun sözleşmesini uzatmış oluyor."Oğulcan Çağlayan’ın sözleşme sorunu federasyon nezninde çözülebilir mi? Yoksa iş FIFA’ya gidebilir mi? "Şu an Oğulcan’ın başvurması gereken yer TFF’nin yargı kollarından biri olan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’dur. Burada istediği yönde karar alamaması durumunda ise Aurelio olayının bir benzeri yaşanacak ve futbolcu kararı Tahkim Kurulu’na taşıyacaktır. Kısacası, kararı verecek olan merciiler önce Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve sonra ise Tahkim Kurulu’dur. Tahkim Kurulu’nun kararı bağlayıcı olup, itiraz edilemez. Medyada yer alan yanılgılardan biri de FIFA veya CAS’a gidilmesi durumudur. Her iki kurum da hukuki uyuşmazlıklarda yabancılık unsuru arar. Yani tarafların aynı milliyetten olmadığı ve sözleşmede FIFA veya CAS’ın yetkisinin yazıldığı uyuşmazlıklara bakar. Buradaki konuda Rizespor Kulübü ve Oğulcan aynı milliyete sahip olduğu için FIFA veya CAS’a başvuruda bulunmaları söz konusu olamaz. Kaldı ki, yerli futbolcularla imzalanan sözleşmelerde TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara bakacağı belirtilmektedir. Bunun belirtilmemesi durumunda da hukuki uyuşmazlığı çözecek olan yerel mahkemeler olacaktır." Kısaca tüm anlattıklarımı özetleyecek olursam; Oğulcan Rizespor’a karşı TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvuracaktır ve buranın vereceği karar sonrası da taraflardan biri konuyu TFF Tahkim Kurulu’na taşıyacaktır. Nihai karar da burada verilecektir. Önceki Uyuşmazlık Çözüm veya Tahkim Kurulu kararlarına baktığımızda çoğunluklu olarak, kulüplerin tek taraflı ve futbolcunun rızasını almaksızın sözleşme uzatılamayacağı yönünde kararlar verilmiştir. Bu sebeple, Oğulcan’ın haklı bulunma ihtimali Rizespor’a göre daha fazla olacaktır.Galeri: Süper Lig'de transfer ateşi: Herkes bu isimlerin imzalarını konuşuyor

Sezon içerisinde MKE Ankaragücü maçında Sasse, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ise Abdullah'a yapılan pozisyonların hakem hocaları tarafından penaltı olarak değerlendirildiği belirten Bakır, şöyle devam etti:

"Bu hafta Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçında, Denizlispor maçımızdaki benzer pozisyonun penaltı verildiğini gördük. O maçın hakemi hangi kurallara göre penaltı, Cüneyt Çakır hangi pozisyona göre devam diyor? Kurallar aynı ise Cüneyt Çakır neden penaltı vermedi? Buradaki açıklamayı kamuoyuna yetkililer yapmalı. Sporseverler çelişkiye düşüyor. Son üç maçta kaybettiğimiz puan 5. Bu beş puan hanemize yazılsa 34 puanımız olacaktı. Ligin ilk yarısında yediğimiz golden önce faul pozisyonunu tüm Türkiye gördü ve kabul etti. Kayserispor maçında herkesin faul dediği pozisyonu devam ettiren zihniyet, Denizlispor maçındaki penaltımızı vermeyen zihniyettir"

Bakır, adalet ile ilgili çağrı yapmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Futbolseverlerin de beklentisi budur. Adalet için sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Bir şehri, camiayı hayal kırıklığına uğratmaya kimsenin hakkı yok. Bunu bütün takımlar için söylüyoruz. Takım sahada çabasını gösterir galip gelemez, biz sorumluluğumuzu yerine getiririz. Bizim sahadaki performansımız hakemlerin düdüğü ile değişmemeli. Türk futbolunu akıl oyunları değil, adalet geliştirir. Maçları izlediğimizde birileri akıl oyunları uygulamaya devam ediyor. Hiçbir futbol takımı hak etmediği galibiyetten keyif almaz" ifadelerini kullandı.

Oyun içinde oyun kurmak isteyenlerin, Çaykur Rizespor'u oyuna alet etmesini istemediklerini söyleyen Bakır, "Rizespor onların oyunlarına alet olmaz. Kimse Rizespor camiasını hedef alıp Rizespor üzerinden fatura kesmeye çalışmasın. Başka bir amaç uğruna Rizespor'u kullanmaya çalışmasınlar. Rize şehri futbolu bilir" diye konuştu.

Hasan Kartal: Oğulcan Çağlayan sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan’ın sözleşmesini 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmişti. 24 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray ile anılıyordu. Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise A Spor'da yaptığı açıklamada, opsiyon hakları olduğunu ve bunu kullandıklarını ifade etti.Hasan Kartal, "Oğulcan Çağlayan için opsiyon hakkımız vardı, menfaatlerimiz doğrultusunda bu opsiyonu kullandık. Oğulcan bildiğim kadarıyla sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa, hukuki sorun mu olur, TFF ile çözüm mü bulur bilmiyorum" dedi. Opsiyonun kullanılmamasının sorun olacağını söyleyen Kartal, "Oğulcan Çağlayan bizde kalırsa tabii ki isteyen takımlar bize teklif yapacak. Ya bizden çıkışı olur ya da fesih olur kendisi gider. Sözleşmede %100 sıkıntı yok ama UEFA'da ve TFF'de durum ne olur bilmiyorum. Sözleşmeyi okuduk ve opsiyon süremiz vardı. Daha önce opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi bizden sonra gelen yönetim bizi eleştirirdi" ifadelerini kullandı.Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı pic.twitter.com/6YdEaJloY4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 23, 2020

"Futbolcu penaltı kazanmak için hakemin etrafında mı dolanmalı?"

Bakır, oyuncuların maçı güzelleştirmek için çabaladığını vurgulayarak, "Futbolcularımız sahada karakterli duruyor diye hakları gasp mı edilecek? Oyuncunun davranışına göre mi hakemler hareket edecek? Futbolcu penaltı kazanmak için hakemin etrafında mı dolanmalı? Spor yorumcuları, karakterli oyuncuları savunmalı. Türkiye'de maalesef sahada kim çirkef ise o kazanıyor gibi bir görüntü var" ifadelerini kullandı.

Hakemleri bireysel olarak değerlendirmediklerini belirten Bakır, şunları kaydetti:

"Bir futbol kulübü istedi diye hakemler oyunun dışına itilmez. Biz hiçbir hakemi istemiyoruz demeyeceğiz ama bizim maçımızı yöneten hakemler adaletli olsun. Son maçımızı Cüneyt Çakır yönettiği için söylüyoruz. Orta sahada oyunu idare edip ceza sahası içerisindeki pozisyonları geçiştirmeyi küçük çocuklar bile yemez. Bizim lehimize de haksızlık yapmasınlar. Biz konuşmayı düşünmüyorduk ama Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonunu görünce konuşmaya karar verdik. Biz adaleti savunuyoruz. Benzer pozisyonlarda kararların eşit olmasını istiyoruz."