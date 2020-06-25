Oğulcan Çağlayan transferinde opsiyon bilmecesi: Emsaller futbolcudan yana

Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Oğulcan Çağlayan ile kulübü arasında kontrat krizi yaşanıyor. Bunun sebebi ise kulübün oyuncudan habersiz olarak sözleşmesindeki tek taraflı opsiyon maddesini devreye sokması. Genç oyuncu konuyla ilgili olarak TFF'ye başvurma kararı alırken merak edilen soruları Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, yenisafak.com Spor Servisi için değerlendirdi.

Oğulcan Çağlayan transferinde oyuncunun lehine birçok emsal var. Bu noktada oyuncudan habersiz uzatılan sözleşmenin iptali ‘güçlü ihtimal’ diyebilir miyiz?

"Oğulcan bonservisini eline alabilir mi? Açık olmak gerekirse, Oğulcan’dan habersiz Rizespor ile arasındaki sözleşmede yazılı olan tek taraflı sözleşme uzatım maddesinin Rizespor tarafından kullanılmasının iptali konusunda kesin bir yargıda bulunamayız. Bu ve benzeri konularda birçok emsal karar var. Ancak, bu kararlarda dahi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ile Tahkim Kurulu arasındaki görüş ve karar farklılıklarını görebiliyoruz. Örneğin, Fenerbahçe tarafından 30 Nisan 2008’de bitecek olan sözleşme için 1 yıl uzatım maddesinin tek taraflı kullanılması sonrası, Marco Aurelio Real Betis ile sözleşme imzalamış ve Fenerbahçe’den ayrılmıştı. Ardından Fenerbahçe Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurup, Aurelio aleyhine yaklaşık 5 Milyon Dolarlık bir dava açmıştı. Her ne kadar Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Fenerbahçe’yi haklı bulsa da, Aurelio’nun başvurusu sonrası Tahkim Kurulu söz konusu cezayı iptal etmiş ve bir nevi sözleşme uzatım maddesinin tek taraflı olarak, yani futbolcunun rızası ve onayı olmaksızın uzatılamayacağına karar vermişti. Bir benzer olay da Pablo Batalla’nın Velez Sarsfield Kulübü’nden Bursaspor Kulübü’ne transferinde yaşanmış ve FIFA Velez Sarsfield Kulübü’nün başvurusunu reddetmişti. FIFA ve CAS açık bir şekilde futbolcunun rızasını aramakta. Bu kararlardan yola çıktığımızda; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ile Tahkim Kurulu kararları arasında bir fikir birliği olmadığını görüyoruz. Ancak, verilen kararların genelinde nihai olarak sözleşme uzatım maddesinin kulüp tarafından uzatılması durumunda futbolcuların rızasının arandığını görüyoruz. Bu sebeple, Rizespor ile Oğulcan arasındaki yaşanan olayda bir benzeri durumla karşılaşmamızın, yani sözleşme uzatım durumunun iptali gibi bir kararın çıkması kesin olmamakla birlikte olasıdır. Oğulcan’ın da bu davada emsal kararları örnek göstereceğini ve bu kararlara güvenerek hukuki aksiyon aldığını düşünüyorum."

Sözleşmelerdeki tek taraflı opsiyon hakkı aslında sadece kağıt üzerinde kalan bir yazı gibi görünüyor. Buna rağmen kulüpler neden oyuncunun rızasını almadan böyle bir yola gidiyor ya da hedefliyor?

"Kulüpler tarafından sözleşmelerde yapılan temel hatalardan biri de sözleşmelerdeki bazı maddelerin tek taraflı olmasıdır. Örneğin; tek taraflı sözleşme uzatma, tek taraflı fesih, tek taraflı cezai şart gibi. Sözleşmelerdeki maddelerin çift taraflı ve her iki tarafın da yararını gözetecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle, sözleşmedeki şartlar kulübün yararına olacak şekilde sadece futbolcuya yükletilemez. Ondan dolayı tek taraflı yazılan maddeler her ne kadar sözleşme üzerinde güzel gözükse de, pratikte uygulanırken hukuki problemlerle karşılaşabiliyor. Birçok futbolcunun bu hukuki durumları bilmemesi olağandır. Ancak, kulüplerin niye bu yola gittiği ve tek taraflı olarak sözleşme uzatım maddesi koyduğu konusunda düşündüğüm iki yol var. Ya kulüpler koydukları maddenin pratikte uygulanamadığını ve bu yönde verilmiş olan emsal kararları bilmiyor, ki bu kuvvetle muhtemeldir. Ya da kulüpler bunu bilmesine rağmen futbolcularla imzalayacakları sözleşmelere bu tür maddeler koyarak, bir nevi bu konu hakkında bilgisi olmayan veya ses çıkarmayan futbolcunun sözleşmesini uzatmış oluyor."

Oğulcan Çağlayan’ın sözleşme sorunu federasyon nezninde çözülebilir mi? Yoksa iş FIFA’ya gidebilir mi?

"Şu an Oğulcan’ın başvurması gereken yer TFF’nin yargı kollarından biri olan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’dur. Burada istediği yönde karar alamaması durumunda ise Aurelio olayının bir benzeri yaşanacak ve futbolcu kararı Tahkim Kurulu’na taşıyacaktır. Kısacası, kararı verecek olan merciiler önce Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve sonra ise Tahkim Kurulu’dur. Tahkim Kurulu’nun kararı bağlayıcı olup, itiraz edilemez. Medyada yer alan yanılgılardan biri de FIFA veya CAS’a gidilmesi durumudur. Her iki kurum da hukuki uyuşmazlıklarda yabancılık unsuru arar. Yani tarafların aynı milliyetten olmadığı ve sözleşmede FIFA veya CAS’ın yetkisinin yazıldığı uyuşmazlıklara bakar. Buradaki konuda Rizespor Kulübü ve Oğulcan aynı milliyete sahip olduğu için FIFA veya CAS’a başvuruda bulunmaları söz konusu olamaz. Kaldı ki, yerli futbolcularla imzalanan sözleşmelerde TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara bakacağı belirtilmektedir. Bunun belirtilmemesi durumunda da hukuki uyuşmazlığı çözecek olan yerel mahkemeler olacaktır."

Kısaca tüm anlattıklarımı özetleyecek olursam; Oğulcan Rizespor’a karşı TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvuracaktır ve buranın vereceği karar sonrası da taraflardan biri konuyu TFF Tahkim Kurulu’na taşıyacaktır. Nihai karar da burada verilecektir. Önceki Uyuşmazlık Çözüm veya Tahkim Kurulu kararlarına baktığımızda çoğunluklu olarak, kulüplerin tek taraflı ve futbolcunun rızasını almaksızın sözleşme uzatılamayacağı yönünde kararlar verilmiştir. Bu sebeple, Oğulcan’ın haklı bulunma ihtimali Rizespor’a göre daha fazla olacaktır.



