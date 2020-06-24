Hasan Kartal: Oğulcan Çağlayan sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor

Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan’ın sözleşmesini 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmişti. 24 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray ile anılıyordu. Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise A Spor'da yaptığı açıklamada, opsiyon hakları olduğunu ve bunu kullandıklarını ifade etti.

Hasan Kartal, "Oğulcan Çağlayan için opsiyon hakkımız vardı, menfaatlerimiz doğrultusunda bu opsiyonu kullandık. Oğulcan bildiğim kadarıyla sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa, hukuki sorun mu olur, TFF ile çözüm mü bulur bilmiyorum" dedi.

Opsiyonun kullanılmamasının sorun olacağını söyleyen Kartal, "Oğulcan Çağlayan bizde kalırsa tabii ki isteyen takımlar bize teklif yapacak. Ya bizden çıkışı olur ya da fesih olur kendisi gider. Sözleşmede %100 sıkıntı yok ama UEFA'da ve TFF'de durum ne olur bilmiyorum. Sözleşmeyi okuduk ve opsiyon süremiz vardı. Daha önce opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi bizden sonra gelen yönetim bizi eleştirirdi" ifadelerini kullandı.