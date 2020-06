Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Oğulcan Çağlayan Rizespor'la sözleşmesini feshetti

Son günlerde adı sıklıkla Galatasaray'a gideceği haberleriyle anılan Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor'dan ayrıldı. Karadeniz ekibinin kendisinden habersiz bir şekilde sözleşmesini uzattığı futbolcu, avukatıyla TFF'ye başvuru yaptı ve bonservisini eline aldı.

Kalan 6 haftada Rizespor forması giymeyecek olan Oğulcan Çağlayan'ın takım arkadaşlarıyla vedalaşmasının ardından İstanbul'a gideceği ve Galatasaray'a imza atacağı belirtiliyor.

24 yaşındaki Oğulcan Çağlayan, futbol kariyeri boyunca çıktığı 181 maçta 26 gol atarken 21 de asit yapma başarısı gösterdi.

Genç oyuncunun sözleşmesini feshetmesinin ardından konuşan Rizespor Başkanı Hasan Kartal şunları söyledi;

"Sözleşmede olan opsiyonu kullandık ama Oğulcan'ın da feshetme hakkı var. Biz sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz bunu kabul etmedi. Son kararı TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek."