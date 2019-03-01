Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şenol Güneş'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş'i tebrik ederek başarı diledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Erdoğan'ın A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş’i telefon ile arayarak tebrik ettiği ve telefon görüşmesinde Şenol Güneş’e yeni görevinde başarı dileklerini ilettiği bildirildi.

Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına A Milli Takım'ın başına getirildiği duyuruldu.Federasyon'un sitesinden yapılan açıklama şöyle;"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır."Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı takıma dünya üçüncülüğü yaşatmıştı.Milli Takım marttaki maçlara Şenol Güneş yönetiminde çıkacak