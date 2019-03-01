SÜPER LİG

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şenol Güneş'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş’i telefon ile arayarak tebrik etti.

Haber Merkezi DHA
Süper Lig'in yerli ve yabancı futbolcuların karşılaştığı 'Yıldızlar Karması' maçından.

Süper Lig'in yerli ve yabancı futbolcuların karşılaştığı 'Yıldızlar Karması' maçından.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş'i tebrik ederek başarı diledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Erdoğan'ın A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş’i telefon ile arayarak tebrik ettiği ve telefon görüşmesinde Şenol Güneş’e yeni görevinde başarı dileklerini ilettiği bildirildi.

Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü
Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü

Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına A Milli Takım'ın başına getirildiği duyuruldu.Federasyon'un sitesinden yapılan açıklama şöyle;"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır."Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı takıma dünya üçüncülüğü yaşatmıştı.Milli Takım marttaki maçlara Şenol Güneş yönetiminde çıkacak

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması: Görevinin başında
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması: Görevinin başında

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yen aldı;"Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır. 4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019’a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir. Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."Şenol Güneş&#39;in milli takım istatistikleri. 🥉2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyon Kupası üçüncülüğü. pic.twitter.com/83pDKT1k2O&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Şubat 2019 Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklamasıTFF başkanlığı için Servet Yardımcı iddiasıBeşiktaş olağanüstü toplanıyor: Yeni hoca belirlenecek

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