Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü

Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına A Milli Takım'ın başına getirildiği duyuruldu.
Federasyon'un sitesinden yapılan açıklama şöyle;
- "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır."
Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı takıma dünya üçüncülüğü yaşatmıştı.
Şenol Güneş'in Milli Takım karnesi;
🏟43 maç
✅20 galibiyet
⛔11 beraberlik
❌12 mağlubiyet
⚽Atılan gol: 61
🥅Yenilen gol: 41
🥉2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyon Kupası üçüncülüğü. pic.twitter.com/wSUZ1EXwYT
Şenol Güneş'in Milli Takım karnesi;
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