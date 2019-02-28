MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş'in sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmesi sona eriyor.

Şenol Güneş'in sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmesi sona eriyor.

Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına A Milli Takım'ın başına getirildiği duyuruldu.

Federasyon'un sitesinden yapılan açıklama şöyle;

  • "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır."
Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı takıma dünya üçüncülüğü yaşatmıştı.

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