Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması: Görevinin başında

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yen aldı;

"Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır. 4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019’a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir. Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

Şenol Güneş'in milli takım istatistikleri.



🥉2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyon Kupası üçüncülüğü. pic.twitter.com/83pDKT1k2O — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Şubat 2019

Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesi konusunda, "Kulübümüz bununla alakalı resmi bir açıklama yapacaktır. Hayırlısı olsun diyelim" dedi. Orman, "Şenol Güneş Haziran'a kadar Beşiktaş'ın başında mı olacak" sorusuna ise "Tabii ki..." karşılığını verdi.Beşiktaş olağanüstü toplanıyor: Yeni hoca belirlenecekŞenol Güneş Milli Takım'a geri döndü

TFF başkanlığı için Servet Yardımcı iddiası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in görevini bırakmasının ardından yapılacak seçimlerde kimin aday olacağı merak konusu oldu.Olağanüstü kongreye kadar TFF başkanlığı görevini Hüsnü Güreli'nin yürüteceği açıklanırken aday olacak isimle ilgili de Servet Yardımcı ön plana çıkıyor.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, 5 Nisan 2017 tarihinde yapılan 41. UEFA Kongresi'nde yapılan seçimi kazanmış ve yönetim kuruluna girmişti. Yardımcı, bu başarısıyla Şenes Erzik’ten sonra UEFA yönetim kuruluna giren ilk Türk olma başarısı göstermişti.Servet Yardımcı kimdir?Servet Yardımcı, 1957 doğumlu Rizeli bir armatördür. Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu'na ilk kez Hasan Doğan döneminde seçilirken, Mahmut Özgener'in döneminde başkanvekili oldu ve Mehmet Ali Aydınlar'ın döneminde yine yönetim kurulu üyesi seçildi. Yardımcı, aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesidir. AK Parti İstanbul eski milletvekillerinden ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı'nın kardeşi olmasının yanı sıra, başta memleketi Rize olmak üzere birçok şehirde yaptığı yardımlarla tanınıyor. Rize Üniversitesi'ne bağlı Rize Tıp Fakültesi ve birçok okul Servet Yardımcı'nın ismini taşıyor.TVNET 4X4Futbol yorumcusu Ergin Aslan, Yıldırım Demirören'in istifasını yorumladığı programda, Servet Yardımcı isminin ön plana çıktığını ifade etti.