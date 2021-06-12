Danimarka-Finlandiya maçında Eriksen'in kalbi durdu Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen sahada yere yığıldı. Kalbi duran oyuncuya sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı. Yapılan ilk yardımın ardından Eriksen, sedye ile dışarı çıkartılırken bilincinin açık olduğu görüldü.

Haber Merkezi 12 Haziran 2021, 19:48 Son Güncelleme: 12 Haziran 2021, 22:44 Yeni Şafak