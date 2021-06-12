Danimarka-Finlandiya maçında Eriksen'in kalbi durdu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda korku dolu anlar yaşanıyor. Danimarka'nın Finlandiya'yı ağırladığı mücadelenin 42. dakikasında ev sahibi ekipten Christian Eriksen, taç çizgisi kenarında yere yığıldı.
Kalbi duran oyuncuya, sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı. Yapılan ilk yardımın ardından Eriksen, sedye ile dışarı çıkartılırken bilincinin açık olduğu görüldü.
Yıldız oyuncunun sahadan sedyeyle ayrılırken ki görüntüsü;
- Finlandiya kazandı
EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka-Finlandiya maçında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in kalbi durdu. Sağlık görevlilerin müdahalelerinin ardından Eriksen yeniden hayata döndü ve ambulansla hastaneye götürüldü. Yıldız oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunun açıklanmasının ardından karşılaşma kaldığı yeden devam etti ve mücadeleyi Finlandiya 1-0 kazandı.
Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.
The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.
Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.